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馬斯克夢想成真　SpaceX德州發射基地升格「星際基地市」

▲▼ SpaceX位於美國德州的「星際基地」（Starbase）將升格為市。（圖／達志影像）

▲SpaceX位於美國德州的「星際基地」升格成為新自治市。（圖／達志影像）

記者詹雅婷／綜合報導

美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司SpaceX在德州南部的火箭發射基地，經選民壓倒性投票支持，正式升格成為新自治市「星際基地」（Starbase）。這讓馬斯克多年來的構想夢想成真。

美聯社、法新社等報導，馬斯克早在2021年就提出把基地升格成新市鎮的想法，依據卡麥隆郡選舉結果，在283名合格選民之中，有212票贊成、6票反對，壓倒性通過升格案。對此，馬斯克透過社群媒體X發文稱，「德州星際基地現在是真正的城市了」。

▲▼全球首富馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲馬斯克早在2021年就提出把基地升格成新市鎮的想法。（圖／路透）

其實這項升格案早已預期能夠過關，據信大多數選民都是SpaceX基地員工，或是與公司有關的人員。另外，這次還選出一名市長，由SpaceX高階主管佩登（Bobby Peden）擔任；佩登是選票上唯一出現的名字。

星際基地的位置就在德州南部，占地約3.9平方公里，緊鄰墨西哥。這次的城市升格可讓星際基地掌控建築開發與相關許可核發，避開監管障礙、徵稅，還能訂定地方法規。只不過這也引來部分擔憂，深怕這會擴大馬斯克對該地區的個人控制，可能為了進行發射，關閉受歡迎的海灘和公園。

SpaceX正尋求聯邦政府批准把星際基地的年度試射從5次增至25次。SpaceX並未公開詳述想要成立新市鎮的具體原因，僅稱需要發展社區的能力，但已在水電、道路等方面進行管理，並提供居民教育與醫療照護。

▼SpaceX正尋求聯邦政府批准把星際基地的年度試射從5次增至25次。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 太空探索科技公司SpaceX星艦發射。（示意圖／達志影像／美聯社）

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