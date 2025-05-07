遊樂園開幕2天　19歲男被雲霄飛車「拋出座位」落地亡2女受傷

▲男搭乘雲霄飛車傳出意外。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

巴西當地一間主題樂園新開幕，沒想到才開幕2天就傳出不幸事件，一名19歲男遊客搭乘雲霄飛車被拋出座位，全身是血被送上救護車，後來不治身亡，與他同行的2名女性朋友也同樣受傷送醫。

事件3日發生在里約熱內盧山區城市彼得羅波利斯(Petropolis) ，19歲男子若奧(Joao Victor Souza Trindade da Silva)與朋友到當地公園Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes新開幕的遊樂園遊玩時發生意外。

彼得羅波利斯市政府表示，3名年輕人搭乘Expresso do Amor雲霄飛車時，意外從座位被拋飛出去，若奧身體多處骨折被緊急送醫，由於傷勢過重不幸身亡，2名女性友人也一同送醫，1人接受治療後立即出院，1人則是身上有瘀傷，凌晨才出院。

3人被緊急送醫時，若奧全身是傷被送上救護車的畫面在網路上流傳。目前市政府已於事件發生隔天吊銷了遊樂園營業執照，正在對案件展開調查。

遊樂園對外表示，意外發生後，他們的工作人員第一時間提供幫助，在現場就提供救治、並且迅速把傷者送醫，對受害者與家屬提供一切必要援助，將會遵守法規配合調查。