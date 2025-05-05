樂極生悲！樂透贏歷史最高獎金50億元　男「領獎4天後」被捕

▲男子剛贏得大獎就被捕。（合成圖／翻攝自Kentucky Lottery與Pinellas County Jail）

記者李振慧／綜合報導

美國肯塔基州50歲男子法辛(James Farthing)近來購買威力球(Powerball)彩券，意外贏得該州史上最高獎金1.67億美元（近台幣50億元）而登上媒體版面，沒想到才贏得大獎4天，如今傳出他遭到逮捕的消息，並且被指控多項重罪。

男子法辛4月26日發現購買的威力球彩券贏得歷史性新高獎金，他領獎時表示，要和77歲母親琳達(Linda Grizzle)一起分享這筆獎金，因為他平時常和母親一起購買彩券，預計獎金能成為最棒的母親節禮物，沒想到事發4天後被捕。

皮尼拉斯郡(Pinellas)警方表示，法辛和女友賈桂琳(Jacqueline Fightmaster)4月30日在晚間11時在佛州聖彼得海灘(St. Pete Beach)當地渡假村TradeWinds Resort與另一名旅客發生肢體衝突，當警方人員介入時，法辛甚至還踹了員警的臉。

法辛攻擊警官後還拒捕、試圖逃出渡假村，但是沒有成功導致他與女友一同被捕。帶有前科的法辛被控2項毆打執法人員重罪、1項拒捕輕罪，與違反假釋規定，目前被拘留中，女友也被指控擾亂治安的輕罪。