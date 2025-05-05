想成名竟密謀「引爆」女神卡卡演唱會！　巴西2嫌落網

▲女神卡卡巴西演唱會險遇炸彈攻擊。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國流行樂天后女神卡卡（Lady Gaga）昨晚在巴西里約熱內盧舉辦盛大免費演唱會，吸引約200萬名樂迷齊聚柯帕加巴納（Copacabana）海灘。巴西警方今天證實，成功阻止一場針對該活動的炸彈攻擊陰謀，並已逮捕兩名涉案嫌犯。

根據法新社報導，里約熱內盧警方與巴西司法部聯手執行代號「假怪獸」（Fake Monster）的行動，成功攔阻一場計畫利用急造爆炸裝置（IEDs）對演唱會發動襲擊的陰謀。警方指出，嫌犯包含一名成年人與一名青少年，兩人已遭到逮捕。

警方在社群平台X發文表示，這起陰謀原本可能造成嚴重傷亡，行動背後動機竟是為了「在社群媒體上成名」。調查顯示，嫌犯曾透過網路平台招募共犯，計畫於演唱會期間引爆裝置以製造恐慌。

此次演唱會原為免費入場活動，是女神卡卡重返舞台的重要一站，也吸引大量國內外粉絲湧入現場。她的粉絲群體被暱稱為「小怪獸」（Little Monsters），是全球最具凝聚力的流行樂迷之一。儘管出現安全威脅，警方迅速行動並無任何傷亡事件發生，演唱會最終順利舉行。

巴西警方強調，將持續針對大型公共活動加強安檢措施，防範類似事件重演。