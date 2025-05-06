巴西F1女網紅獨旅日本朝聖！　離奇陳屍「成田機場旁Airbnb」

▲巴西一名女網紅獨旅日本，卻未搭上返國班機，並被發現陳屍於機場附近公寓。（圖／翻攝自Instagram）



記者王佩翊／編譯

巴西一名女子為了朝聖F1賽事獨自前往日本旅遊，然而卻未搭上回國班機，最終被發現陳屍於成田機場附近一間發生火警的Airbnb公寓，身上布滿燒傷痕跡。日本警方3日逮捕一名斯里蘭卡籍的無業男子，據悉，他就住在發生火災的公寓內。

根據CNN巴西版報導，日本警方3日逮捕一名男子，他涉嫌縱火，導致30歲巴西籍女研究生阿曼達（Amanda Borges da Silva）喪命。這起火警發生在1日，地點位於東京成田國際機場附近一處Airbnb公寓內，警方事後在火場內發現已經沒有生命跡象的阿曼達，而她臉部與身上布滿燒傷痕跡。

根據《日本放送協會》報導，阿曼達來自巴西戈亞斯州，擁有語言學碩士學位，在Instagram更擁有上萬名粉絲，近期赴亞洲旅遊。身為F1粉絲的她，今年4月還曾到日本觀賞F1鈴鹿大獎賽，之後順道前往南韓探望男友的親戚。

阿曼達原訂5月1日從成田機場返國，但是在起飛前2小時突然失聯。遠在巴西的男友驚覺有異，經過調查後更發現女友根本沒有登機。阿曼達的家屬緊急通報日本警察。日本當局根據她的最後定位，發現阿曼達位在成田市的一間公寓，因此上門查訪，結果在火場發內發現她的遺體。

這間公寓1日上午9時傳出火警。日本警方3日逮捕涉嫌重大的31歲斯里蘭卡籍無業男子烏達揚卡（Abaseriya Patabadige Pathum Udayanga）。據悉，他就住在事發的2層樓公寓內。警方指出，火災從其中一間房間開始燃燒後擴及牆面與天花板，懷疑是他離開前未撲滅火源導致失火，嫌犯本人也供稱，當下「太驚慌所以沒能把火滅掉」。

警方仍在調查兩人的關係及案發當時的實際狀況，以釐清案情。