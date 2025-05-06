飯店床頭燈漏電！男補牙金屬物導電　口內燒出「環狀燒燙傷」

▲男子因為補牙，導致口腔也觸電。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

一名英國男子控訴在埃及旅遊，躺在飯店床上休息時突然觸電，由於床頭燈漏電導致他遭到電擊15秒，更倒楣的是，由於他補牙時使用的是金屬材質，導致口腔也遭到電擊，嘴內出現了環狀燒傷，差點以為自己會被活活電死。

來自英國格洛斯特市(Gloucester)的42歲男子埃利斯(Steve Ellis)，今年1月到埃及十日遊時，選擇入住在沙姆沙伊赫市(Sharm El Sheikh)當地飯店Coral Sea Imperial Sensatori，然而某晚當他把手放在床頭燈上時突然觸電。

Brit tourist, 42, 'nearly burnt alive' in five-star Egyptian hotel room when electric shock from bedside lamp shot through his metal fillings causing horror injuries https://t.co/FD6vtwHii1 — Daily Mail Online (@MailOnline) May 5, 2025

埃利斯表示，他觸電後整個人立刻從床上彈到地上，雖然整個過程只有15秒，但他感覺自己快要被燒死了，因為電流也導電到他口中的填充物質，「我牙齒有補牙，電流也跑到了那裡，我的嘴也被燒傷了」。

事發當時由於只有埃利斯1個人在房內，他大聲呼救才獲得飯店人員幫助，事件在他嘴內留下燒傷，且手臂和肩膀持續感覺像被火燒的刺痛，使得他難以勝任廚房裝修工作，「我的手每天都像被火燒般刺痛，手臂抬起來時，肩膀也很痛，每天都覺得非常痛苦」。