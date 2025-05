飯店床頭燈漏電！男補牙金屬物導電　口內燒出「環狀燒燙傷」

▲男子因為補牙,導致口腔也觸電。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

一名英國男子控訴在埃及旅遊,躺在飯店床上休息時突然觸電,由於床頭燈漏電導致他遭到電擊15秒,更倒楣的是,由於他補牙時使用的是金屬材質,導致口腔也遭到電擊,嘴內出現了環狀燒傷,差點以為自己會被活活電死。

來自英國格洛斯特市(Gloucester)的42歲男子埃利斯(Steve Ellis),今年1月到埃及十日遊時,選擇入住在沙姆沙伊赫市(Sharm El Sheikh)當地飯店Coral Sea Imperial Sensatori,然而某晚當他把手放在床頭燈上時突然觸電。

