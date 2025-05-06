夜店飲料遭人下藥　19歲女喝下10分鐘不停顫抖「尖叫送進醫院」

▲女到夜店遊玩時被下藥。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

英國一名19歲女子與朋友到夜店遊玩時，飲料遭到不明人士下藥，導致她喝下後不久開始覺得噁心，最後變得神智不清、無法控制身體顫抖，甚至呼吸困難，一路尖叫「肚子好痛」直到送進醫院。

來自威爾斯波思(Porth)的19歲女子莉比(Libby Woolford)，4月25日與幾名好友一同到朗達卡嫩塔夫(Rhondda Cynon Taf)潘特雷(Pentre)當地酒吧遊玩時，幾杯黃湯下肚後她要去上廁所，離開前雖然有請朋友幫忙看住飲料，卻仍遭人下藥。

莉比表示，她返回座位後，把杯中剩餘的飲料喝完，結果不到10分鐘便開始感到不舒服，「我去了趟廁所，後來大約20分鐘都是覺得噁心的，嘔吐物是綠色的」。

莉比後來和朋友們決定離開，當時由於她狀態很糟，已經開始有點意識不清，完全聽不清楚朋友說的話，後來突然不停尖叫，說自己肚子很痛而且全身無法停止顫抖、難以呼吸。

莉比緊急送醫後，在急診室等了幾個小時後決定回家睡覺，隔天起床發現雙腿仍在發抖、走路吃力，後來好幾天都吃不下東西，自行在家接受藥物測試，結果是陽性，雖然現在已經好多了，但回想那天的事情仍然覺得很可怕。