川普關稅「這產業」恐遭重擊　分析：成本暴增1000多億美元

▲外媒預期，25%關稅將會重創美國汽車產業。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普2日宣布，對銷往美國的車輛徵收25%關稅，外媒分析此政策可能重創汽車產業，其中一些高收入的專業人士，例如汽車銷售員、工程師，恐怕也連帶遭到波及。

分析師預估，川普的25%關稅，將對美國汽車產業造成巨大衝擊，因為這意味著製造商將增加1000多億美元成本，恐怕導致汽車售價變得更貴。

高盛（Goldman Sachs）分析師德萊尼（Mark Delaney）10日在一份投資報告中表示，他預期關稅會導致汽車進口與製造成本「平均至少提高數千美元」，但「汽車產業很難將其完全轉嫁出去，尤其是在消費者需求普遍疲軟的情況下」，也就是說，必須在其他領域削減開支，例如大規模裁員、縮減員工薪資。

高盛也預測，未來6至12個月，美國新車售價將上漲2000至4000美元（約新台幣6.4萬至13萬）。

總部位於密西根州的非營利組「汽車研究中心」（Center for Automotive Research）也發布分析報告指出，25%關稅，可能導致美國汽車產業2025年成本增加1080億美元。

波士頓諮詢集團（Boston Consulting Group）全球汽車業務負責人斯特爾馬澤克（Felix Stellmaszek）向CNBC表示，「我們現在看到的，是一種政策推動的結構性轉變，而且可能持續很長一段時間。」

他認為，這次關稅很可能是汽車產業史上受影響最大的一年，「不只是因為迫在眉睫的成本壓力，也因為產業生產的方式與地點，都被迫發生根本性的改變。」