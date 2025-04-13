美對等關稅最新豁免　分析：中國1／5輸美產品受惠

▲美國總統川普。（圖／路透）



文／中央社

美國海關與邊境保護局（CBP）11日發布公告，在這波「對等關稅」中豁免電腦、智慧型手機及晶片等。有機構分析，本次豁免中來自中國的金額全年大約1000億美元，占中國出口至美國總額的20%。

全球宏觀研究機構「坦途宏觀」（GFM Research）12日晚間發布其分析，指這次豁免包括電腦、半導體零部件、智慧型手機、GPU、路由器、液晶顯示器等部件，中國也在豁免範圍內。

根據美方文件來看，這次豁免只針對「對等關稅」，但不豁免今年稍早對中國加徵20%的「芬太尼關稅」或更早之前的其他關稅。

文章說，經過測算，本次豁免中來自中國的金額大約1000億美元（存在高估），約占中國出口至美國總額的20%。自全球的金額為3300億美元，大約占總進口的10%（存在高估）。

國聯民生證券研究所同樣指出，以2024年美國自中國進口額計算，本次豁免商品涉及進口額1002.4億美元，占22.8%，其中智慧型手機、平板電腦及筆記型電腦等消費電子涉及金額較高。

至於如何解讀這次美方的關稅豁免，「坦途宏觀」認為有幾種可能。美國總統川普的團隊可能比較忌憚關稅直接衝擊美國對外依賴度高的下游消費品，此外，豁免GPU、智慧手機的關稅，可能也是希望避免關稅對科技行業的巨大衝擊。

該分析也指出，川普政府也可能是打算將這些商品留至未來再加關稅，理由是對等關稅行政令明確提出豁免「鋼鋁、汽車、藥品、半導體」，而前兩者都是已經根據另外的條款加徵關稅的商品。

路透社等媒體也報導，有白宮官員表示，川普很快將對半導體展開新一輪國家安全貿易調查，屆時可能對晶片產業施加其他新關稅。