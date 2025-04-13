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川普免電子關稅！金融時報稱「首度對中退讓」　專家：小心髮夾彎

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲川普11日宣布豁免電子產品的高額關稅，但專家警告他可能又會出現「政策髮夾彎」。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國11日宣布將智慧型手機等消費性電子產品免除於「對等關稅」之外。金融時報指出，這是川普首度展現緩和對中關稅的跡象，同時也緩解了蘋果、輝達、微軟等科技巨頭所面臨的壓力。不過，專家警告，相關豁免與川普在第一任期提出的「如出一轍」，警示人們要再觀望川普是否又會出現「政策髮夾彎」。

據《金融時報》報導，美國海關與邊境保護局（CBP）宣布，將智慧型手機、筆記型電腦、硬碟、電腦處理和記憶體晶片、半導體生產設備等產品，排除在高額關稅之外，且未指定國家，就連被川普加徵至最高125%關稅的中國也都適用。

報導稱，這項決定是川普對中國關稅政策出現柔化的首個跡象；對於蘋果、輝達、微軟等受衝擊最大的科技企業來說，這項豁免也是它們的「一大勝利」。此前，川普在4月2日頒布新關稅政策後，美國市場經歷了長達一周的劇烈震盪，其中供應鏈高度集中於中國的蘋果市值更因此蒸發了逾7000億美元。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）表示，川普作出豁免決定的考慮，是為了讓企業有更多時間將生產線遷回美國，「總統已明確指出，美國不能依賴中國生產半導體、晶片、智慧型手機與筆記型電腦等關鍵技術產品」，並點名蘋果、台積電與輝達「正在加快腳步」，努力「回美製造」。

儘管如此，報導稱，蘋果仍高度依賴中國供應鏈，雖然該公司近年試圖將部分生產線移至印度，但分析師估計，目前仍有約80%的iPhone是在中國製造並組裝，認為蘋果將是此次豁免政策的最大受益者。

皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）高級研究員鮑恩（Chad Bown）指出，川普的豁免策略與2018至2019年貿易戰期間做法類似，具有反覆反轉的風險，示警人們「還需要觀察這次豁免是否會持續生效，還是川普不久後又會改變立場。」美聯儲官員警告，若政府持續實施更廣泛關稅，美國通膨率可能上升至4%，為經濟復甦帶來更大壓力。

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