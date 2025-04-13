　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

對等關稅影響台灣藥品成本？醫示警：恐全球抬價「只抬不降」

美國將對藥品增加關稅。（示意圖／翻攝自unsplash）

▲美國將對藥品增加關稅。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

美國將對藥品增加關稅，讓外界擔憂漲價、缺藥潮。北市聯醫中興院區整合醫學主治醫師姜冠宇認為，美國關稅也會對台灣藥品成本有影響，「如果我是國際大藥廠，被強迫遷廠至美國維持美國市場，那我的損失，會傾向由其他國家市場來彌補我的損失，所以會抬升全球的價格……只會抬不會降」。

姜冠宇昨（12）日在臉書粉專發文表示，即便許多大規模的國際非營利組織在倡議價格透明，都無法對抗「全球抬價」的現象與趨勢，於生產線在台灣的藥品，又尤其在健保之內者，只要政府單位（如健保署）願意投注資源，「應該是在民眾端感覺會還好」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「但是很可惜，我們醫療資源的全貌不是只有健保。」姜冠宇指出，實際上我們治療過程，醫療人員很容易問家屬某些項目是否願意自費，在健保範疇之外的藥品、醫材，臨床實務上有很多，仍然有很大程度影響基層醫療服務的運作，尤其正在進行的癌症新藥基金，「這下基金水位要準備高水位的磚瓦了，要準備接招了」。

對此，姜冠宇提出3個建議，供戰略參考：

1、對內：要重新考慮投資生技產業，鼓勵在台製造，尤其要加強鼓勵「自費高成本」藥品在台設廠。

新加坡憑藉完善的生物製藥基礎設施，吸引阿斯利康投資15億美元，建立首個端到端ADC生產設施，涵蓋抗體表達、毒素合成與藥物偶聯全流程，設計年產能達500萬劑。姜冠宇認為，「這個就是一個好例子，現在全世界已經不是在搶藥，而是在搶製藥生產線，以進一步降低國內藥價；當然台灣內部環境的問題，那就有待各界討論解決」。

2、對外：同步協助美方建廠。

姜冠宇說到，「你知道為何川普當初威脅要課藥物200%嗎？因為就是疫情導致被斷藥品進口，那時才發現生產線在外，導致他被拜登超車了…所以關稅帝君是連同半導體一起重視，認為是戰爭資源，但是你協助投資美國建藥廠，關係緊密，未來是有更多機會拿得技術分享，或降低進口回台灣成本的籌碼，我認為有這效果」。

3、檢視各類藥品、生技產品全球原料與生產線。

很多藥品母公司設在某些特定國家，原料來自某些國家，製造又在某些不同圈子的國家，這些都有跡可循。姜冠宇指出，「只是我們目前似乎有個數據是：原料78%不能再更高的，來自我們不太友善被課了145%的國家，這個就可以檢討一下怎麼改善。也許，我們和印度的關係，就要加強了…我在前陣子玉山論壇聽到來自其他國家的外賓說法，其實都不斷在提醒我們，我們要懂得區域共同繁榮，不要「單押」，指的就是第3點」。

文末，姜冠宇強調，藥品也很現實，不是疫病爆發時缺，戰爭也會缺，當然也有朋友跟他說，藥廠很厲害的，檯面下很多門路都摸透來走暴利，未必抬價，「但是那是在於藥廠，有沒有準備風險，則是在於我們，這也是讓國家團隊去跟美國後續談判時知道自己要談什麼」。

姜冠宇說，「也給各位參考，包含知道自己必須判斷動作要比政府快的業界朋友們，我們被說戰爭地帶，美國有言論說台灣要成為『戰鬥豪豬』，豪豬的刺，應該不是只有軍火，而是很全面的東西，我這樣也講不為過吧」。

延伸閱讀
每天幫麵店鄰居洗碗、擦桌持續8年　熱心爺喊：給錢我不來
老公想買房但下秒蹦「這句話」　妻崩潰：真的很想離婚
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 5875 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／斗六某食品廠工安意外！　2員工中毒無心跳
台中「摺耳賓士加菲貓」走失！　飼主祭50萬賞金：抱走送還照給
2個月激戰10次！　精品櫃哥偷吃已婚女主管害離婚
宥勝道歉文遭轟「1細節在玩文字遊戲」！　GPT看不下去打臉了
快訊／古林睿煬日職初登板確定！　23日北海道對樂天金鷲
快訊／吳釗燮前助理涉共諜案　民進黨火速開除黨籍！
洪一中執教2000場感言：痛苦2000場，還活著！
徵護理人員開62K薪水！她見「入帳通知」心涼　網嘆：專業真不

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

想花3千買跑鞋！男友喊「就是割韭菜」　內行搖頭：肉眼就看出不同

徵護理人員開62K薪水！她見「入帳通知」心涼　網嘆：專業真不值錢

對等關稅影響台灣藥品成本？醫示警：恐全球抬價「只抬不降」

李珠珢加盟韓職遭轟「利用台灣當跳板」！他曝2缺點更致命：很失望

「在台灣薪水多20倍」韓籍啦啦隊女神曝內幕：待遇是偶像等級

華航CI753飛新加坡航班「訊號異常」　緊急折返轉降高雄機場

早產兒成器官來源？台大醫曾接生「無腦兒」　父母想器捐結局曝

台人近7日「被騙走逾17億」　詐騙手法前3名曝光

韓國旅遊「遇3事超傻眼」故意衝撞、拿酒瓶砸人！爆共鳴

18歲生日！父帶小三回家逼母離婚　她超錯愕：媽像垃圾被趕出家門

【特技寶寶】11個月女娃表演一字馬下桌驚人柔軟度

【從校服走到婚紗】初戀8年！見新娘重現學生模樣感動暴哭

【回韓第一場】李珠珢首登LG TWINS舞台應援　雙馬尾造型美翻

載大學生到宿舍被塞小費　司機感動讚「很會做人！」

圭賢突被國中生「攻擊」：你跟我媽媽同年耶！XD

女拋垃圾砸清潔隊員挨告　上網討拍反被炎上

國道今晨火燒車！ 自撞橋墩「駕駛疑成焦屍」慘死

2小時「3車騎上庇護島」　彰化彰南路口事故頻傳

男派出所洽公突倒地命危　水上警AED電擊成功搶命

測試男友兄弟問「人在哪！」　毫不猶豫幫忙圓謊：在我這

想花3千買跑鞋！男友喊「就是割韭菜」　內行搖頭：肉眼就看出不同

徵護理人員開62K薪水！她見「入帳通知」心涼　網嘆：專業真不值錢

對等關稅影響台灣藥品成本？醫示警：恐全球抬價「只抬不降」

李珠珢加盟韓職遭轟「利用台灣當跳板」！他曝2缺點更致命：很失望

「在台灣薪水多20倍」韓籍啦啦隊女神曝內幕：待遇是偶像等級

華航CI753飛新加坡航班「訊號異常」　緊急折返轉降高雄機場

早產兒成器官來源？台大醫曾接生「無腦兒」　父母想器捐結局曝

台人近7日「被騙走逾17億」　詐騙手法前3名曝光

韓國旅遊「遇3事超傻眼」故意衝撞、拿酒瓶砸人！爆共鳴

18歲生日！父帶小三回家逼母離婚　她超錯愕：媽像垃圾被趕出家門

台中房市焦點南移13期　「土地公型建商」推案規模擴大

日本唯一藍鯨全身骨骼標本在這！海響館玻璃帷幕一覽關門海峽美景

紐約飛機墜入農田！殘骸陷泥濘田地難救援　已1死5人生死未卜

統一教砸112億蓋「超豪華宮殿」！　日信徒不甩解散令狂捐錢

快訊／斗六某食品廠工安意外！2員工疑沼氣中毒　無心跳送醫搶救

快訊／海神攻破和平館　20分痛宰戰神終止3連敗

賓利跑車＆房車「導入高性能油電動力」！680匹馬力跑85KM不吃油

肥胖真的會變笨！醫示警像「慢性毒藥」侵蝕大腦功能

想花3千買跑鞋！男友喊「就是割韭菜」　內行搖頭：肉眼就看出不同

台鋼菜鳥捕手吳柏萱生涯首安後初先發　自曝背號15號是神明挑的

圭賢突被國中生「攻擊」：你跟我媽媽同年耶！XD

生活熱門新聞

豁免清單曝光！周玉蔻：股市又要大爆發了

14縣市深夜豪大雨特報！一路下到早上

快訊／8級強風來了　今降10℃「全台變天」6縣市大雨

川普笑台灣？事實查核中心：不是本人

去麗寶樂園「婆婆硬要搭便車」跑到彰化走不了！媳抓狂

館長直播哽咽：大雄的遺體已送至冰櫃

即／今夜風雨最劇！5縣市發布大雷雨警報

搭機返台遇雷雨「乘客吐得亂七八糟」！驚險畫面曝

還有鋒面！　下波變天時間曝

中華隊奪冠推「1讚折1元」　喜傑獅筆電開告顧客

血糖飆高不只是吃太多！基因醫曝體內秘密

最新天氣型態預測　鄭明典：太早了！

李珠珢加盟韓職遭轟「利用台灣」！他曝2缺點更致命

連署單「這2字錯慘」　國民黨議員：白搭了

更多熱門

相關新聞

川普關稅「這產業」恐遭重擊！

川普關稅「這產業」恐遭重擊！

美國總統川普2日宣布，對銷往美國的車輛徵收25%關稅，外媒分析此政策可能重創汽車產業，其中一些高收入的專業人士，例如汽車銷售員、工程師，恐怕也連帶遭到波及。

iPhone中國組裝添變數　郭明錤：4／9已停工且沒有復產跡象

iPhone中國組裝添變數　郭明錤：4／9已停工且沒有復產跡象

美對等關稅最新豁免　分析：中國1／5輸美產品受惠

美對等關稅最新豁免　分析：中國1／5輸美產品受惠

陸配「恩綺」回歸祖國13天不忍了：想要摧毀我

陸配「恩綺」回歸祖國13天不忍了：想要摧毀我

中美關稅戰　陸官媒：放棄幻想「鬥爭捍衛」

中美關稅戰　陸官媒：放棄幻想「鬥爭捍衛」

關鍵字：

姜冠宇關稅藥品周刊王

讀者迴響

熱門新聞

正妹當街被載上車性侵！

豁免清單曝光！周玉蔻：股市又要大爆發了

川普用這招破解「中國對美稀土管制」

情侶娃娃機店脫到剩襪子！躺紙板交流全被拍

14縣市深夜豪大雨特報！一路下到早上

巴菲特危機中加碼押注「這國」！

他花400元買下「Google.com」結局神展開

即／台中七期豪宅意外！　女子高處直墜3F當場死亡

咖啡講師一周5天性侵女學徒！105萬換免囚

快訊／8級強風來了　今降10℃「全台變天」6縣市大雨

北京機場大量「統一」廣告　引起陸網熱議

川普笑台灣？事實查核中心：不是本人

去麗寶樂園「婆婆硬要搭便車」跑到彰化走不了！媳抓狂

中鋼董座藏心機　「被鋼鐵耽誤的紀念品公司」這樣誕生的

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

更多

最夯影音

更多

【特技寶寶】11個月女娃表演一字馬下桌驚人柔軟度

【從校服走到婚紗】初戀8年！見新娘重現學生模樣感動暴哭

【回韓第一場】李珠珢首登LG TWINS舞台應援　雙馬尾造型美翻

載大學生到宿舍被塞小費　司機感動讚「很會做人！」

圭賢突被國中生「攻擊」：你跟我媽媽同年耶！XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面