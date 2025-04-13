對等關稅影響台灣藥品成本？醫示警：恐全球抬價「只抬不降」

▲美國將對藥品增加關稅。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

美國將對藥品增加關稅，讓外界擔憂漲價、缺藥潮。北市聯醫中興院區整合醫學主治醫師姜冠宇認為，美國關稅也會對台灣藥品成本有影響，「如果我是國際大藥廠，被強迫遷廠至美國維持美國市場，那我的損失，會傾向由其他國家市場來彌補我的損失，所以會抬升全球的價格……只會抬不會降」。

姜冠宇昨（12）日在臉書粉專發文表示，即便許多大規模的國際非營利組織在倡議價格透明，都無法對抗「全球抬價」的現象與趨勢，於生產線在台灣的藥品，又尤其在健保之內者，只要政府單位（如健保署）願意投注資源，「應該是在民眾端感覺會還好」。

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「但是很可惜，我們醫療資源的全貌不是只有健保。」姜冠宇指出，實際上我們治療過程，醫療人員很容易問家屬某些項目是否願意自費，在健保範疇之外的藥品、醫材，臨床實務上有很多，仍然有很大程度影響基層醫療服務的運作，尤其正在進行的癌症新藥基金，「這下基金水位要準備高水位的磚瓦了，要準備接招了」。

對此，姜冠宇提出3個建議，供戰略參考：

1、對內：要重新考慮投資生技產業，鼓勵在台製造，尤其要加強鼓勵「自費高成本」藥品在台設廠。

新加坡憑藉完善的生物製藥基礎設施，吸引阿斯利康投資15億美元，建立首個端到端ADC生產設施，涵蓋抗體表達、毒素合成與藥物偶聯全流程，設計年產能達500萬劑。姜冠宇認為，「這個就是一個好例子，現在全世界已經不是在搶藥，而是在搶製藥生產線，以進一步降低國內藥價；當然台灣內部環境的問題，那就有待各界討論解決」。

2、對外：同步協助美方建廠。

姜冠宇說到，「你知道為何川普當初威脅要課藥物200%嗎？因為就是疫情導致被斷藥品進口，那時才發現生產線在外，導致他被拜登超車了…所以關稅帝君是連同半導體一起重視，認為是戰爭資源，但是你協助投資美國建藥廠，關係緊密，未來是有更多機會拿得技術分享，或降低進口回台灣成本的籌碼，我認為有這效果」。

3、檢視各類藥品、生技產品全球原料與生產線。

很多藥品母公司設在某些特定國家，原料來自某些國家，製造又在某些不同圈子的國家，這些都有跡可循。姜冠宇指出，「只是我們目前似乎有個數據是：原料78%不能再更高的，來自我們不太友善被課了145%的國家，這個就可以檢討一下怎麼改善。也許，我們和印度的關係，就要加強了…我在前陣子玉山論壇聽到來自其他國家的外賓說法，其實都不斷在提醒我們，我們要懂得區域共同繁榮，不要「單押」，指的就是第3點」。

文末，姜冠宇強調，藥品也很現實，不是疫病爆發時缺，戰爭也會缺，當然也有朋友跟他說，藥廠很厲害的，檯面下很多門路都摸透來走暴利，未必抬價，「但是那是在於藥廠，有沒有準備風險，則是在於我們，這也是讓國家團隊去跟美國後續談判時知道自己要談什麼」。

姜冠宇說，「也給各位參考，包含知道自己必須判斷動作要比政府快的業界朋友們，我們被說戰爭地帶，美國有言論說台灣要成為『戰鬥豪豬』，豪豬的刺，應該不是只有軍火，而是很全面的東西，我這樣也講不為過吧」。

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