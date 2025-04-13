川普貿易戰害到美國！商家難抵天價成本　開始收「關稅附加費」

▲川普的高額關稅推高商品成本，迫使商家調高物價，或另外向客戶徵收「附加費」，下同。（示意圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國總統川普上周頒布新關稅政策，引發全球經濟震盪。儘管川普隨後宣布對部分國家暫緩徵收「對等關稅」90天，但與美國互祭高額關稅的中國卻被排除在名單之外，而來自這單一國家的巨額關稅現在已對企業與消費者造成實質衝擊。美國多個產業開始在帳單中新增「關稅附加費」，以轉嫁成本壓力，標誌著貿易戰的影響已滲透至日常消費。

據福斯新聞報導，受影響的行業包括了服裝、汽車等，就連生殖健康產業也大受衝擊。商家們紛紛調整價格，有些企業直接調升了價格，有些則以消費總額徵收一定比例的附加費，以減輕成本大幅飆漲帶來的壓力。

生殖健康保健品牌Dame的執行長菲恩（Alexandra Fine）告訴《華爾街日報》，Dame的產品主要產自於中國。美中貿易戰開打後，中國商品如今的進口稅率已高達145%，因此她的公司最近新增了5美元的「川普關稅附加費」，「這筆費用與我們的成本相比不過是杯水車薪，但我希望藉此讓客戶知道，關稅政策帶來的衝擊影響的是我們所有人。」

亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）向CNBC透露，許多中國供應商無法吸收額外成本，因此他認為關稅最終會被轉嫁至消費者。亞馬遜約有60%的第三方賣家來自於中國，因此這家科技巨頭在這場美中關稅戰中可謂是首當其衝。

婚紗市場同樣也受到波及。紐澤西州禮服店Jan's Boutique的共同創辦人維希留（Paul Virilio）表示，中國與越南製婚紗價格上漲，導致零售價難以維持，「我們希望美中關係早日緩和，這樣商品的價格才能回歸正常水準。」

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）指出，川普對與中國就關稅達成協議「保持樂觀」，並強調總統對此保持開放態度。儘管如此，北京目前對美國商品仍課以125%的進口關稅，雙方距離真正的協議仍有不少距離。