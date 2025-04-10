蘆洲光華段停車場動工　將增910格汽機車位

▲蘆洲區光華段停車場及青年社會住宅新建工程今天舉行動工典禮。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市城鄉局與交通局、民政局合作興建蘆洲區光華段停車場及青年社會住宅新建工程今（10日）舉行動工典禮，其中由交通局分擔13.4億餘元工程經費的蘆洲區光華段停車場計規劃430個汽車停車位與480個機車停車格，預計2029年底完工，將大大紓解在地停車需求。

交通局長鍾鳴時表示，隨著人口數成長，車輛量激增，停車場建設一刻也不等閒；為紓解停車問題，交通局除積極興闢都市計畫停車場用地，亦篩選符合多目標使用規定的公共設施用地，例如學校、公園等附建停車場，以期提供合理適量的公共停車供給。

▲蘆洲區光華段停車場規劃910格汽機車停車位。

交通局停車管理科代理科長王昶閔指出，蘆洲區光華段停車場位於蘆洲區三民路及永平街32巷交叉口，土地原為蘆洲警分局拆遷舊址，為有效利用土地，交通局於2023年工程招標期間先行闢建為平面臨時停車場，提供144格汽車停車位，以紓解周邊社區停車需求。

王昶閔表示，蘆洲區光華段停車場與青年社會住宅共構工程總經費為45億2,689萬4,053元，其中由交通局出資停車場工程經費13.4億餘元，興建地下3層停車場，預計2029年底完工，將提供430格汽車停車位與480格機車停車格。