元馨儀獲新北模範母親　侯友宜親賀：逆境中奮起勇者

▲侯友宜特別致贈後背包給元媽媽，鼓勵她前半輩子都為家庭、子女、社會打拚，退休後該好好旅行、享受人生。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

母親節將屆，新北市長侯友宜今（9日）專程前往汐止區向獲選為今年度模範母親代表的元馨儀道賀。元馨儀在受家暴離婚後，仍時刻關心2名女兒的學業，跑到學校用交換日記的方式，陪伴女兒度過成長的叛逆期。最終取得監護權，並協助完成高等教育；另方面照顧罹患失智的母親長達10年，行有餘力還擔任醫院、學校、社區等志工。侯友宜譽為最堅強的母親，一路從困苦中成長、茁壯，並教育好兩位女兒，「這一代做志工、下一代當社工」，令人敬佩。

今年68歲的元馨儀，與先生婚後育有2名女兒，原本有個幸福家庭，無奈先生後來沉迷於股票、不務正業、負債累累、性情大變，常要向她索取金錢，如要不到便拳腳相向，還以2名女兒性命為要脅，元女在不堪生活忍受下，被迫簽下債務承擔及放棄2名女兒監護權，始得離婚獲得自由身。

在離婚期間，先生禁止她探視2名女兒，但她擔心女兒的學習和成長，偷偷跑到就讀的學校和老師溝通，並利用每天中午休息時間和女兒會面，以交換日記方式，了解女兒的心事和交友情況，陪她們度過青春期的迷惘和混亂。

▲侯友宜大讚元媽媽不但教子有方，也擔任醫院、學校及社區志工，無私奉獻社會，一路走來用正向態度面對生活困境並幫助他人，令人敬佩。



元女士向侯市長表示，在她最艱難之際，曾兩度走上民權大橋想要尋短，一次遇見路人關心，她趕緊說是看風景；另一次望向橋下流水，卻浮現2名女兒的身影，讓她打消念頭，決定要為2名女兒活下去。為了女兒的助學貸款，她決定爭取監護權，花了5年時間，在基隆家扶中心的協助下，最終由家事法庭取得2名女兒的監護權。

為了生活，她先到台北開了一家江浙菜餐館。有次大廚下班後喝醉酒，隔天拿翹不來上班，面對滿桌的客人，她只好硬著頭皮下廚做菜。後來她回到汐止再開餐館，此時已能自己擔任主廚。期間還歷經汐止2次淹大水，所有設備全毀，又得重頭開始，但她永不退卻，在逆境中不斷的學習和進步。

由於女兒的成長過程中曾目睹家暴，也受到社工的保護和照顧，因此大女兒大學和研究所都選讀玄奘大學社工系所，認為社工可以助人。畢業後並曾在善牧基金會任職，婚後則轉往社工師事務所工作。二女兒則前往大陸上海發展，再被挖角到天津一家食品公司。

▲母親節將屆，侯友宜9日前往汐止區向獲選為今年度模範母親代表的元馨儀道賀。

因長期掌廚勞動，元馨儀的右手轉軸肌斷裂，脊椎也受損，前後歷經8次手術，但她仍利用空檔擔任國泰醫院志工、學校導護志工和社區守望相助志工等，並長期照顧失智的母親，可謂集多重角色，但她覺得有2名貼心的女兒，於願足已。

大女兒簡嘉萱特地帶著1歲的小兒子回來陪伴媽媽，簡嘉萱表示，小時候因不懂事，有一段時間以為媽媽是不是不要我了？為什麼不回家？慢慢的理解媽媽用另一種愛在關心她們姊妹，尤其在自己身為母親之後，才更了解媽媽的辛苦和偉大。元女士則說，過去的點點滴滴，如今都已化為成長的力量。

侯友宜由社會局長李美珍、汐止區長林慶豐、市議員白珮茹、建成里長黃信裕等人陪同，致贈後背包等禮物。侯友宜鼓勵她說一輩子都為子女、家庭、社會在打拚，現在退休下來，也應該到處走走旅行，好好品味一下人生。侯友宜並邀請元馨儀暨家人於26日到市府，接受新北市各界的祝福和表揚。