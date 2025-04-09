全國最友善！新北無障礙考核11連冠　工務局市政會議分享榮耀

▲新北市政府工務局在「2024年度建築物無障礙生活環境業務考核」，榮獲「特優」的佳績，由工務局長馮兆麟（左1）帶領獲獎團隊將獎項獻給市長侯友宜（中）。（圖／新北市工務局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市再度勇奪佳績！2024年度建築物無障礙生活環境業務督導經內政部國土管理署考核為「特優」等，連續11年全國之冠，且2024年度「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫」、「共同管道建設考評計畫」均摘下全國優等，工務局長馮兆麟今（9日）帶領獲獎團隊於市政會議中獻獎，將榮耀獻給市府並與市民分享。

工務局表示，內政部國土管理署為有效推動建立公共建築物無障礙生活環境，並積極督促地方政府落實執行清查及改善工作，每年會針對各地方政府無障礙業務進行考核以貫徹執行成效。工務局作為本市建築管理機關，每年約輔導200至250件場所改善完成，同時滾動式清查各目的事業主管機關及場所變更經營或停、歇業變動情形，自2002年推動至今年2月底已完成4,511處場所，改善成效也屢獲肯定。

▲內政部主辦2024年度「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫」，新北市政府工務局贏得全國優等，工務局長馮兆麟（左1）率領養工處同仁於今日市政會議獻獎，與市長侯友宜（中）分享這份殊榮。

工務局長馮兆麟表示，藉由建築物無障礙通路改善整合水平及垂直通行無障礙，串聯騎樓、人行道整平及通學路廊建構以人為本之行走空間，達到全方位的無障礙友善環境，工務局也會持續在既有或新建的公共建築物無障礙管理精進及檢討，深耕及推動各類場所無障礙環境落實，期望市府團隊與場所攜手共創本市友善環境。

此外，新北市政府參加內政部主辦2024年度「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫」及「共同管道建設考評計畫」，雙雙贏得全國優等，也於今日在市政會議中與市長分享榮耀。

馮兆麟強調，無論地面上的人行環境通暢安全，還是地底下共同管道正常運作，都是市民日常安居樂業的基礎，新北市府團隊秉持著服務熱忱，持續提升公共工程品質，打造宜居幸福城市。

▲新北市府積極推動人行環境改善贏得內政部113年度「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫」中榮獲優等獎，以上為板橋府中路及西門街口人行環境改善獲得評審一致肯定。

▲內政部共同管道委員考評新北市浮洲合宜住宅共同管道，在2024年共同管道建設考評中給予全國優等之肯定。