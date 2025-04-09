新北聯合徵才4／11新莊登場　逾千職缺涵蓋多元產業

▲民眾積極尋找適合職缺。（圖／新北市就服處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

想要一展長才，找到理想工作嗎？新北市政府就業服務處將於4月11日上午10點，在新莊區公所10樓禮堂舉辦「2025新北市聯合徵才活動」，集結26家知名企業，釋出超過1,000個職缺，涵蓋科技、餐飲、服務、物流運輸等多元產業，無論是求職新鮮人還是職場老將，都能在這裡覓得好頭路！

就服處表示，此次徵才活動匯聚了各產業的菁英企業，包括桓達科技、台灣卓勒、南京資訊、東興紙品、新日興公司、長庚國際能源、鴻禧旅行社、鬍鬚張、萬客什鍋等26家知名廠商，提供工程師、助理技術員、作業員、儲備幹部、門市人員、餐飲服務員、清潔人員等多樣化職缺，滿足不同求職者的需求。

▲民眾填寫履歷。

新莊就業服務站將在現場提供專人就業諮詢服務，包括婦女再就業獎勵：針對因家庭因素暫離職場的婦女，提供「再就業獎勵」最高3萬元，鼓勵婦女重返職場，實現自我價值。同時也提供壯世代就業獎勵：針對年滿45歲以上退休或55歲以上離職滿3個月的民眾，透過公立就業服務機構推介就業成功，全時工作滿90天可領3萬元獎勵金，部分工時也有1萬5千元，每人最高可請領2次，鼓勵壯世代為自己的就業之路開創更多可能性。

活動現場設有履歷健診攤位，並邀請職涯老師提供撰寫履歷、面試技巧等諮詢服務，協助求職民眾確立職涯方向，增進求職成功率。活動詳情請上「新北市人力網」或電洽就服處免付費專線：0800-091-580（您就業、我幫您），將有專人為您服務。