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安眠藥+啤酒！小黃成「移動神主牌」　逆撞休旅車猛推10米

記者郭世賢／基隆報導

50多歲陳姓計程車司機今（5日）清晨7時許涉嫌酒駕，行經基隆市安樂路一段時，突然逆向衝撞路邊停放的黑色休旅車，猛烈撞擊力道，導致休旅車被推移10多公尺，巨大撞擊聲響驚醒附近居民，目擊者形容「整輛車被撞飛起來！」警方到場後發現陳男渾身酒氣，酒測值達0.29mg/l，當場上銬逮捕，依公共危險罪移送法辦。

▲基隆運將成「移動神主牌」。（圖／民眾提供）

▲酒駕又服藥！小黃司機逆向暴衝，撞飛休旅車10餘公尺。（圖／民眾提供）

目擊民眾表示，清晨突然聽到轟然巨響，查看發現計程車逆向猛撞路邊休旅車，撞擊力道強到把休旅車整個撞飛起來，還波及旁邊機車」。居民心有余悸地說：「當時大家還在睡覺，全被撞擊聲嚇醒，司機頭部撞破擋風玻璃，可見衝擊力道多猛烈。」

警方調查指出，陳男撞車後曾移動車輛，但並未逃離現場。他向警方供稱，事發前曾服用2顆安眠藥及飲用2瓶啤酒，可能是導致事故的原因，並表示有下車查看休旅車狀況，但未獲車主回應，強調自己並未肇逃。

▲基隆運將成「移動神主牌」。（圖／民眾提供）

▲司機頭部撞破擋風玻璃，可見衝擊力道多猛烈。（圖／民眾提供）

警方表示，雖然陳男有移動車輛的行為，但因未離開事故現場，故不構成肇事逃逸，由於酒測值達0.29mg/l，警方偵訊後依公共危險等罪嫌移送法辦。

基隆警第四分局呼籲，請遵守「酒後不開車、開車不喝酒」原則，飲酒後以指定駕駛、朋友接送、搭乘計程車或大眾運輸工具等方式，維護自身及其他用路人之安全。

▲基隆運將成「移動神主牌」。（圖／民眾提供）

▲司機頭部有腫起情形。（圖／民眾提供）

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