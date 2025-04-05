阿北喝超醉！停車場撞牆還「狂催油門」燒胎　濃煙灌滿大樓

▲酒駕男停車場自撞還狂催油門，輪胎起火濃煙竄，酒測值0.48毫克超標送辦。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名66歲鄭姓男子，昨（4日）晚間酒後駕車在社區地下停車場自撞牆壁不自知，還拚命催油門燒胎狂冒煙，險些引發火災，整棟住戶都被嚇壞。警方到場檢測發現其酒測值高達0.48毫克，全案依公共危險罪移送法辦。

這起事件發生於4日20時許，鄭男酒後欲駕車外出，在暖暖區某社區地下停車場剛發動車輛，就失控撞上牆壁及樑柱，可怕的是，鄭男實在太醉，不僅沒停車查看，反而持續猛踩油門，導致輪胎高速摩擦地面燒胎，產生大量濃煙與火光，差點整輛車都燒起來。

社區保全立即報警處理，消防局七堵、暖暖分隊趕抵現場時，發現車輛輪胎已燒毀、引擎過熱，水箱幾乎燒乾。消防人員緊急射水降溫並啟動排煙設備，所幸火勢未蔓延至其他車輛，也未造成人員傷亡。

警方對渾身酒氣的鄭男實施酒測，結果顯示其酒精濃度達0.48毫克，遠超法定標準。辦案員警表示：「在停車場都能撞成這樣，若開上道路後果不堪設想。」訊後依公共危險罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

基隆市警第三分局特別呼籲，酒後駕車極具危險性，即使短距離移動車輛也可能造成嚴重事故。民眾應確實遵守「酒後不開車」原則，飲酒後務必善用代駕服務或搭乘計程車，切勿心存僥倖，以免觸法又危害公共安全。