新北鶯歌第二納骨塔今動土　侯友宜：打造公園化追思空間

▲鶯歌第二納骨塔兼具在地意象及永續理念。（圖／新北市新工處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

鶯歌第一示範公墓納骨塔啟用至今已用罄，新北市政府規劃興建第二座納骨塔，今（9日）舉行祈福動土典禮。市長侯友宜表示，這座納骨塔完工後可提供骨灰櫃5萬3,000個、骨骸櫃1,100個、神主牌位1萬個及約2,100個植存位，具備現代化功能設施，可滿足市民需求。

侯友宜說，鶯歌第二納骨塔背山面水，地理環境十分優越，工程設計呼應鶯歌傳統產業「製陶燒窯」文化，外牆採用溫暖色調的紅磚疊砌，融入鶯歌重要文化元素，兼具在地意象及永續理念，工程總經費約4.6億元，將於2027年8月完工。

▲「鶯歌第一公墓興設第二納骨塔工程」祈福動土典禮。

侯友宜也特別提及，工程規劃將新建一座地上5層的納骨塔及環保葬區，外牆特別採用紅磚疊砌，藉由較低密度的建築量體設計，融入當地牛灶坑山區自然景觀。另外，以公園地景與納骨塔融合的設計理念，轉化市民對於納骨塔幽暗冰冷的刻板印象。

工務局補充，建築內則規劃眺望平台及景觀廊道，民眾可於緬懷先人時回望三峽、鶯歌區及大漢溪景色，舒緩親人逝去的心情。建築設計符合環保及永續發展理念，並將祭祀大廳神像規劃於採光井下，透過採光井灑落光線，突顯祭祀空間的神聖莊嚴。

▲工程總經費約4.6億元，將於2027年8月完工。