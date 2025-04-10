全齡、淨零、公園再造　蘆洲首座社宅共構公有停車場今開工

▲蘆洲首座社宅開工動土圓滿完成大合影。

圖、文／新北市政府城鄉發展局提供

「蘆洲區光華段停車場及青年社會住宅」今(10)日舉辦開工動土典禮，456戶社宅單元預計118年竣工，這是蘆洲區的第一座社宅。

▲今日由新北市副市長朱惕之出席，蘆洲區光華段社宅開工動土典禮。

新北市自辦社宅優先以大眾捷運系統周邊作為選址基地。蘆洲光華社宅基地位於蘆洲區三民路與永平街交叉口，鄰近捷運新蘆線蘆洲站及未來五股泰山輕軌F05站，周邊有微風運河、環河公園等綠地，基地500公尺內有忠義國小、鷺江國中以及蘆洲國民運動中心，具極佳的生活機能及交通便利性。

▲蘆洲區光華段社宅模擬圖。



▲蘆洲區光華段社宅基地位置。

蘆洲光華社宅規劃興建地上17層、地下3層共456戶社會住宅單元，分別為經濟房型92戶、1房型247戶、2房型104戶、3房型13戶，將共構當地缺乏已久的公有停車場，充分提供430席汽車停車位及480席機車停車位，也整合公共托育中心、公共化幼兒園、社區長照機構、身心障礙者社區式日間照顧中心乃至里民活動中心，並再造三民公園，以生態、淨零、無障礙、通用設計理念，取得綠建築、智慧建築、耐震、防火及建築能效1級等標章認證，打造機能便捷、全齡安居的青年社會住宅。

新北市政府城鄉發展局表示，未來社宅將循住宅法相關規定採「只租不售」方式興辦，新北市為照顧廣大市民，以「租金分級」方式以申請人所得狀態訂分不同租金，期盼透過社宅的持續供應，為在地青年提供安心、可負擔的居住選擇。

▲新北市副市長朱惕之致詞。

▲副市長於金鏟子簽名，祝好運開工大吉。

朱惕之副市長表示，本府持續推動蘆洲地區多項重大建設項目，現在捷運環狀線北環段正在施工，五股泰山輕軌也送中央審議，未來還有蘆洲醫院及銀河灣計畫，蘆洲地區發展指日可待。市府為照顧市民居住需求，努力推動社會住宅發展，透過都更分回、容積獎勵捐贈、整體開發等多元取得方式，與中央合作共同興辦社宅已達3.6萬戶，未來將於整體開發區劃設至少5%社福用地興建社會住宅，以達長期4.5萬戶之目標；其中蘆洲區社宅，除本日開工蘆洲光華社宅456戶外，加上蘆南北側農業區劃設5%社福用地，可再提供3,300多戶社宅，未來約可供應3,700戶社宅。新北市政府將持續推動社宅量能，盤點運用市有土地，讓社會住宅遍布於多個行政區，照顧各族群居住權益，落實居住正義的願景。