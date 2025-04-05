半個月2路人被撞！網怒：行人地獄再現　「斑馬線也不安全」

記者郭世賢／基隆報導

基隆市七堵區自治街與開元路口，雖設有綠斑馬行人穿越道，但因未設置紅綠燈號誌，加上鄰近菜市場，人車流量大，半個月內接連發生2起路人在斑馬線上遭汽機車撞傷事件，民眾質疑根本就是「行人地獄」，怒批斑馬線也不安全。

▲4月3日中午12時許，一輛小客車高速行駛，撞飛正過馬路的行人。（圖／民眾提供）

近日有網友在「基隆人日常」臉書社團發文指出，一名女子走在七堵區自治街、開元路口斑馬線時，遭機車撞傷倒地。她痛批：「七堵不該是行人地獄！」 機車騎士需要被譴責，希望七堵的用路人不要再發生這樣的不幸。

根據調查，首起事故發生於3月19日清晨6時，一名機車騎士行經該路口時，未禮讓牽狗過斑馬線的女子，雙方摔倒受傷，路人更是人狗同時在地上翻了一圈；沒想到兩個禮拜後，4月3日中午12時許，一輛小客車高速行駛，撞飛正過馬路的行人，女子一度坐上引擎蓋後再彈飛落地受傷，肇事車輛則緊急停在斑馬線上。

警方指出，事發路口因無號誌設施，汽機車與行人經常同時進出，雖設有綠斑馬線，但駕駛人是否禮讓參差不齊，現場時常出現險象環生畫面。對於3月19日的事故，警方依《道路交通管理處罰條例》對機車駕駛處以7200元罰鍰，並吊扣駕照1年。

▲▼3月19日清晨6時，一名機車騎士行經該路口時，未禮讓過斑馬線的女子。（圖／翻攝自「基隆人日常」臉書社團）