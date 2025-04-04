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愛心發票被盜領101萬　基隆創世：兌獎不再經手志工

▲志工私吞4千張中獎發票遭盜領101萬。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲侵占4千張愛心發票遭盜領101萬，基隆創世取消志工兌獎權限。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名陳姓男子在擔任創世基金會志工期間，涉嫌利用職務之便，侵占民眾捐贈的4,045張中獎發票，並冒領獎金逾101萬元。此案經國稅局察覺異常並通報後才曝光，最終法院依侵占罪判處陳男有期徒刑1年8個月。對此，創世基金會基隆分院院長李淑婷表示遺憾，並強調此為個案，未來將全面強化發票管理機制，兌獎流程將不再由志工經手，以杜絕類似事件再次發生，確保捐款使用的透明與公益性。

陳男在擔任志工期間卻多次私吞中獎發票，並且透過超商、郵局、加油站等方式兌獎，將獎金占為己有。財政部北區國稅局在2020年間發現陳男中獎頻率太高，覺得事有蹊翹，於是通知基金會。基金會清查後驚訝發現發票遭到侵占，共計4045張中獎發票，金額高達101萬5400元，遂向法務部調查局報案，案情才曝光。

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創世基隆院院長李淑婷表示，此案是國稅局發現異常後主動通知，對於發生此事感到遺憾，但強調這僅為個案。目前仍有許多熱心志工協助整理與兌換發票。針對未來發票兌換流程，院方將加強控管，並呼籲民眾多加利用雲端電子發票捐贈碼「919」進行捐贈，以降低風險與人工作業負擔。

李淑婷說明，志工平時會依自身時間前來服務，然而如今中獎機率已不如以往，需仰賴人工逐一整理與兌獎。若中獎，所得將全數用於植物人的安養經費，主要支出項目包括醫療耗材、尿布與奶粉等物資，亦包含必要的院舍修繕費用。

李淑婷強調，統一發票對創世來說極為重要，發票數量的減少將對運作造成顯著影響。這些發票承載著民眾點滴的善心捐助，未來將落實更嚴謹的發票管理制度，「兌獎部分將不再由志工處理」，以確保善款用途的透明與公正。

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