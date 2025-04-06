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基隆廟口「餓肚搶匪」遭熱血男飛奔壓制　輪椅女感動：幸好有他

記者郭世賢／基隆報導

37歲朱姓男子今年2月在基隆廟口夜市商圈，趁一名坐輪椅的劉姓女子等候紅燈時，搶走其放在口袋的錢包後逃逸。劉女當場大聲呼救，熱心民眾周男見狀立即追趕，最終將朱男壓制在地並報警處理。基隆地院近日依搶奪罪判處朱男6個月有期徒刑，得易科罰金。

▲基隆男餓昏頭搶輪椅女錢包 2熱心路人英勇擒賊。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲餓到搶輪椅族？ 基隆男廟口搶1700元，見義勇為路人當場制伏。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

判決指出，這起事件發生於2月11日下午2時30分許，地點在廟口夜市前的仁三路與愛三路口。朱男見坐輪椅的劉女行動不便，趁其等候紅綠燈時，突然搶走劉女背心左側口袋內的錢包後逃逸。

由於行動受限，劉女雖無法追趕，但立即高聲呼救。路過的周姓男子聞聲後迅速追趕，成功將朱男制伏。警方到場後，在朱男身上起獲被搶錢包，內有基隆市政府核發的愛心悠遊卡1張及現金1700元。劉女對於周男的見義勇為深表感謝。

朱男到案後供稱，當時身上僅剩20元，因飢餓難耐才鋌而走險。法官審理後指出，朱男正值壯年卻不思以正當方式謀生，反而搶奪他人財物，行為實屬不該，因此依搶奪罪判處6個月徒刑。全案仍可上訴。

劉女事後表示，自己因行動不便無法追趕搶匪，所幸有熱心民眾及時相助，才能迅速找回被搶財物，對此感到十分感動。

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