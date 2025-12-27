漫遊山海森林迎接2026　墾丁、雙流、林後四林新年踏青全攻略

▲多麗斷崖雲海。（圖／林業及自然保育署屏東分署提供)。

記者陳崑福／屏東報導

墾丁國家森林遊樂區將於12月31日推出「我的墾森植感手札－墾森植物特展」。本次展覽將帶領遊客穿梭時空，深入了解日治時期引進栽植的熱帶植物園歷史脈絡。園區動線平緩舒適，適合全家共遊；除了垂榕谷、一線天、仙洞等獨特地質景觀，登上觀海樓更可享受360度山海視野，將太平洋、巴士海峽及台灣海峽的壯闊風光盡收眼底。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雙流國家森林遊樂區：負離子與山芙蓉的冬日協奏曲

位於南迴公路旁的雙流國家森林遊樂區，以清徹溪流與茂密林相著稱。漫步於瀑布步道，不僅能享受蟲鳴鳥語的陪伴，更能抵達雙流瀑布感受負離子洗禮。適逢木芙蓉盛開時節，為翠綠森林增添一抹嫣紅，是追求身心平靜、洗滌壓力者的理想場域。

林後四林平地森林園區：落葉步道與晨間賞鳥驚喜

想在短時間內親近自然？林後四林平地森林園區是您的首選。秋冬之際，無患子林鋪成金黃落葉地毯，展現南臺灣難得的季節更迭美感。除了體驗竹構裝置藝術與生態池景觀，園區更特別規劃新年數鳥活動，於晨間帶領進行「新年數鳥」，觀察從樹冠到水畔的豐富鳥類生態。

步道踏青新年新願：用腳力鍛鍊全新自我

除了核心園區，高屏地區的自然步道也是元旦登高的好去處。無論是平易近人的雙溪樹木園、六義山、石門山步道，還是具挑戰性的尾寮山、里龍山、浸水營古道，甚至是台灣五嶽之一的北大武山國家步道，都歡迎民眾備齊裝備，在新年之始挑戰自我，用健康的腳力開啟2026年。

更多活動詳情與園區資訊，請至「林業及自然保育署屏東分署」官方粉絲專頁查詢：https://www.facebook.com/pingtung.forest.gov.tw 。