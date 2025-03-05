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川普國會演說創史上最長紀錄！細數執政成就　喊話格陵蘭：加入美國

記者葉睿涵／編譯

美國總統川普在台灣時間5日上午10時發表第2個總統任期的首次國會聯席會議演說。在談話中，川普強調自己重返白宮43天後的施政成就，包括成立政府效率部（DOGE）、減少非法移民人數，並對格陵蘭發出加入美國的邀請。此外，川普也透露烏克蘭已準備好重返談判桌，重申4月2日將如期實施對等關稅政策。

▲▼ 川普發表國會演說。（圖／路透）

▲川普發表國會演說。（圖／路透）

據《華盛頓郵報》報導，川普5日的國會聯席會議演說為時近100分鐘，打破了前總統柯林頓2000年對國會發表超過1小時又28分鐘國情咨文演說的紀錄，是美國現代史上最冗長的一次演講。在開場中，川普表示「美國夢再度燃起」，隨後一一細數自己重新執政的這43天來，取得了哪些成就。川普指出，自己降低了邊境的非法移民人數，並表示馬斯克（Elon Musk）領導的政府效率部正致力削減政府支出、減輕債務、應對通膨問題。

儘管川普對許多新政引以為傲，在場的共和黨國會議員也紛紛拍手叫好，但民主黨議員顯然不買單，不時舉起寫有「錯誤」、「馬斯克偷竊」等字樣的黑色牌子抗議，甚至在川普發言時喝倒采打斷。期間，德州民主黨眾議員葛林（Al Green）還拒絕入座，遭共和黨籍眾議院議長強生（Mike Johnson）下令請出場，引發現場騷動。

▲▼77歲民主黨眾議員格林（Al Green）多次打斷川普演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲77歲民主黨眾議員葛林多次打斷川普演說，最後被請離場。（圖／達志影像／美聯社）

在國際事務方面，川普再次提及格陵蘭，向當地人民喊話，聲稱美國「基於國家與國際安全考量」需要格陵蘭，並表示自己正與相關各方合作，樂觀認為美國最終將成功獲取格陵蘭。此外，川普也談到了俄烏戰爭，表示自己已收到烏克蘭總統澤倫斯基的來信，表明烏克蘭願意盡快重返談判桌，並準備簽署礦產與安全協議。

關稅政策方面，川普重申4月2日將如期實施對等關稅措施，強調「其他國家對美國課多少稅，美國將同等回敬」，並點名歐盟、印度及韓國。他也提及先前對加拿大、墨西哥與中國施加的新一輪關稅，展現其強硬貿易立場。最後，川普向美國民眾喊話，強調「美國的黃金時代才正要開始」。

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