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國際火線／戰爭、饑荒、核災：比悲傷更悲傷的烏克蘭

▲▼烏克蘭女兵。（圖／達志影像／美聯社）

為保烏抗俄，烏克蘭女生也當兵。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱錦華／特稿

還在沒多少年之前，多數台灣人對烏克蘭的印象，仍停留在模特兒兼女藝人瑞莎與「出口新娘」這些美好聯想上。但最近烏克蘭這個詞，幾乎天天躍上平面和電子媒體版面，原因是在歐美介入下，烏克蘭跟俄羅斯的衝突逐漸加劇，儼然成為引爆第三次世界大戰的火藥庫。

住在北極熊的隔壁又無法搬家，注定了烏克蘭的不幸。然而俄、烏兩國本是同根生，同樣屬於東斯拉夫民族，語言和文化上也系出同源，但後來的歷史糾葛讓雙方變成了世仇。

東斯拉夫人建立「基輔羅斯」

公元9世紀時，東斯拉夫人在東歐平原建立了「基輔羅斯」，至弗拉基米爾一世(Vladimir the Great)在位(公元980-1015年)時期，國力達於鼎峰，統治地區包括今天的烏克蘭、白俄羅斯及俄羅斯大部分的歐洲區域。而透過跟拜占庭公主的聯姻，弗拉基米爾一世還將東正教定為國教，奠定了東斯拉夫民族的宗教文和文化發展的基礎。

後來「基輔羅斯」衰落，境內分裂為若干小公國。公元1240年，拔都率領的蒙古鐵騎橫掃歐亞，攻佔基輔建立欽察汗國，「基輔羅斯」正式滅亡。後來政權更迭，在原「基輔羅斯」的東北方，莫斯科公國崛起，成為日後俄羅斯國家的前身。

14世紀時，原「基輔羅斯」的西南方，東歐兩大強權立陶宛與波蘭崛起，從1340至1648年，烏克蘭地區被這兩大強權聯合統治，成為兩國東部的邊疆(Ukraine一詞在斯拉夫語中，原意指邊界或偏遠地方)。1569年，波蘭與立陶宛合併，建立波蘭-立陶宛聯合王國。由於波蘭人信奉天主教，此一影響對烏克蘭延續至今。

從17世紀起，烏克蘭境內的哥薩克人(Cossack，源自突厥語，意指「自由人」)不斷反抗，他們的領袖赫梅利尼茨基(Bohdan Khmelnytsky,1595-1657)於1649年攻佔基輔，建立了屬於自己的國家。為求國家永續生存，赫梅利尼茨基向莫斯科的沙皇稱臣，但烏克蘭仍享有一個獨立國家的權利，沙皇則對烏克蘭提供保護的義務。從此，俄、烏兩國的恩怨情仇，再也難分解解。

▲▼俄軍在美俄談判前夕，出兵烏克蘭邊境軍演。（圖／翻攝自Facebook／Минобороны России ）

美俄談判前夕，俄軍出兵烏克蘭邊境軍演。（圖／翻攝自Facebook／Минобороны России ）

儘管後來烏克蘭悔盟，又想重投波蘭懷抱。卻引爆波、俄兩國為爭奪烏克蘭而爆發的一連串戰爭。1667年，兩國簽署協議，將烏克蘭一分為二，波蘭佔西邊，俄國佔東邊，基輔被劃給俄羅斯。而在這持續多年的戰爭中，烏克蘭人也分裂為兩大陣營，一邊親波蘭(西方)， 一邊親俄(東方)。

18世紀後半，波蘭走向衰敗，領土被俄、普、奧三國瓜分，沙俄獲得烏克蘭90%的土地。沙皇推行把烏克蘭徹底「俄羅斯化」運動，但始終沒有完全成功。烏克蘭的獨立建國運動一直持續到20世紀，1917年俄國「十月革命」爆發，沙皇被推翻，德國扶植「烏克蘭人民共和國」獨立。但第一次世界大結束、德國投降後，蘇俄收復烏克蘭。

烏克蘭分裂為兩大陣營

1918年至1920年俄國內戰期間，哥薩克人兄弟互打，少數參加布爾什維克政府的蘇聯紅軍，多數參加反共產陣營的白軍。1922年蘇聯成立，東烏克蘭成為蘇聯的15個加盟共和國之一。而根據波蘭跟蘇聯簽訂的《里加條約》，西烏克蘭成為波蘭領土。

在蘇聯體制內的烏克蘭，沒有最慘，只有更慘。從1929年開始，蘇聯政府使用武力強制推行農業集體化政策，將農民的房子、牲畜、農具、農田等統統收歸國有，又派出徵糧隊下鄉，在在限定時間內徵集到目標所需的糧食。此舉在農村地區引發混亂：包括富農因為害怕財產被沒收而寧願自我破壞，以及農民以拒絕耕種來抵制官力政策等。

當局指責富農在集體農莊煽動反抗並從事破壞活動，數十萬不願配合的農民被扣上富農的帽子遭到流放、監禁、或送到西伯利苦工營做工。此一政策非但造成大批勞動力損失，無數牲畜、農具和設施被摧毀，糧食生產量更不斷下滑，1931年，烏克蘭農業產量從1930年的2290萬噸跌到1760萬噸。

糧倉大饑荒餓死三百多萬人口

1932年，產量進一步下跌到1280萬噸，中央卻依然執迷不悟，悍然動用武力運走700萬噸糧食。隨之而來的，即是在1932至1933年爆發的大饑荒(Holodomor，意指「飢餓毀滅」)。這場饑荒據估計有300萬至350萬的烏克蘭人被餓死。很多村落徹底消失，這對有「歐洲糧倉」之稱的烏克蘭來說，真是莫大諷刺。

這個歷史的傷口至今仍未完全癒合，又出現另一個傷口。1986年4月26日，位於烏克蘭境內車諾比核電廠反應爐爆炸。事故主因是當時進行反應爐緊急停機後的後備供電測試時，操作人員卻操作不當，使功率急遽增加，造成反應爐爆炸。被被壞的核電廠向大氣中釋放了大量放射性物質，相當於1945年美國向日本投下兩顆原子彈所釋放有害物質總量的100倍。這宗核災造成6000至8000人死亡，數千人罹癌或造成新生兒的先天性畸形。

▲▼日內瓦安全會談　俄對美保證無意入侵烏克蘭。（圖／路透）

日內瓦安全會談，俄對美保證無意入侵烏克蘭。（圖／路透）

事發後蘇聯政府封鎖消息，努力掩蓋事實真相，直到多年後真相漸才逐漸曝光。車諾比事故是歷史上最嚴重的核電災難，對蘇聯影響極大，前蘇聯共黨總書記戈巴契夫曾說：「車諾比核災可能是5年之後蘇聯解體的真正原因。」

隨著蘇聯解體，烏克蘭歷經數百年磨難後，終於1991年12月迎來了真正的國家獨立，但境內親俄、反俄各派相互角力依然十分厲害。一直深受波蘭影響的西部地區，渴望加入歐盟甚至北約。相反的，擁有較多俄羅斯人口的烏東地區，則強烈支持親俄。

2013年11月爆發烏克蘭人要求加入歐盟的示威運動，讓衝突迅速升級。翌年發生的烏克蘭革命更導致總統亞努科維奇政府倒台，親西方勢力重新主導烏克蘭政治。但隨著俄國兼併克里米亞、烏東親俄派鬧獨立、西方國家聯手制裁俄羅斯，俄、烏的緊張局勢就一直緊繃持續至今。

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