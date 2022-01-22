國際火線／綁架求愛！普丁為何要把烏克蘭攬牢牢？

▲俄羅斯強人普丁，未來他的總統生涯可能延續至2036年。（圖／路透）

記者朱錦華／特稿

進入2022年，烏東更加戰雲密怖，據傳普丁已鏖兵10萬在烏東邊境。而俄羅斯將於今年春季入侵烏克蘭的傳言，近日更甚囂塵上。一旦入侵，歐美同盟國揚言不但要進一步制裁、甚至不惜開戰。為何普丁甘冒可能跟北約開戰的風險，執意要咬住烏克蘭不放？從俄羅斯國家利益的角度來看，普丁當然有他堅強的理由。列舉如下。

一，保護克里米亞半島

克里米亞港口城市塞凡堡是俄羅斯黑海艦隊的基地，軍事地位至為重要。它本來是俄羅斯的。1954年2月19日，當時的蘇共總書記赫魯雪夫以俄烏結盟300周年紀念的名義，把它劃給了烏克蘭。1992年蘇聯解體後，基於「兄弟之邦」的情誼，俄羅斯仍被允許繼續使用塞凡堡這個港口作為軍事基地。

但近年烏克蘭一心向西方靠攏，引發國內親西方、親俄兩派勢力的鬥爭，讓俄方憂心這個重要海軍基地不保。於是，當2014年烏克蘭爆發「廣場革命」、導致親俄的總統亞努科維奇政府倒台後，親俄軍人即攻佔克里米亞國會，宣布成立自治共和國，同時向俄羅斯求援，俄派兵3.2萬人進駐。接著克里米亞議會通過公投，讓克里米亞脫離烏克蘭，重回俄羅斯懷抱，但烏克蘭政府一直未予承認。

儘管克里米亞收回來了，但確保臥榻之側的安全是很重要的，只有烏克蘭繼續親俄，克里米亞才能安枕無憂。所以要保克里米亞，必先穩住烏克蘭。

二，掌握天然氣出口主導權

俄羅斯是全球天然氣出口量最多的國家(產量僅次於美國)，天然氣更是歐洲人「不能沒有你」的重要能源來源。然而俄國輸出天然氣必須借道烏克蘭。因此儘管歐盟對俄羅斯的蠻幹心有不滿，但投鼠忌器，對於反制俄羅的態度始終「硬」不起來。若戰爭開打，歐洲各國從俄羅斯進口的天然氣供應可能會被切斷。

下此「毒手」的可能是俄羅斯，目的是威脅歐洲不要干涉。但也有可能是烏克蘭出此下策，目前是反過來要脅歐洲共同抗俄。所以為確保對歐洲的天然氣供應不會「斷了氣」，必先確保烏克蘭在俄國的掌控之中。

▲俄軍在美俄談判前夕，出兵烏克蘭邊境軍演。（圖／翻攝自Facebook／Минобороны России ）

三，一寸山河一寸血，寸寸都要爭

烏東頓巴斯(Donbas，頓內茨克盆地的簡稱)地區內住著許多俄人，他們的態度強烈親俄。2014年烏克蘭爆發「廣場革命」、本身是頓內茨克人的總統亞努科維奇(Viktor Yanukovich)被推翻後，頓巴斯地區的頓涅茨克(Donetsk)和盧甘斯克(Luhansk)兩個自治州裡的分離主義子開始鬧獨立、搞武裝暴動。他們佔領政府建築物後，分別宣立建立「頓內次克人民共和國」和「盧甘斯克人民共和國」，這些地區的控制權從此落入分離主義分子手中。

烏克蘭為保護領土完整，不得不跟當地的武裝民兵開戰，戰爭逐漸升級。2014年9月，烏克蘭政府跟這這兩個州的代表在白俄羅斯簽訂《明斯克協議》，共同停火。烏方同意賦予兩州相當的自治權，但零星衝突陸陸續續至今一直不曾停歇。一紙停火協議很薄，人命更薄，這場戰爭至今已造成超過13,000人死亡。

無法終戰，在於雙方都有堅持。烏方絕對不允許叛亂分子分裂國土，但頓內茨克和盧甘斯克兩區的領導人仍執意要獨立，其最終目的卻是在獨立後再跟俄羅斯合併，回歸祖國懷抱。

這兩個州要「起義來歸」，當然讓普丁有「說不出的快樂」，除了領土進一步擴張之外，頓巴斯地區還是烏克蘭最大的煤礦產地之一。一兼二顧，普丁怎能不挺？這也是烏東戰火迄今未能平息、甚至還可能會大爆發最的最重要原因。

▲烏克蘭總統澤倫斯基至前線頓巴斯地區視察。（圖／路透社）

四，拒絕讓北約兵臨城下

烏克蘭目前主政的總統澤倫斯基親西方，而烏克蘭國內超過半數的人民渴望加入歐盟(改善經濟)，甚至加入北約(保障國家安全)，這卻是普丁最大的噩夢。晚清名臣左宗棠力主收復新疆時曾有名言：「重新疆，所以保蒙古。保蒙古，所以衛京師。」這是一個在地緣政治上建立「緩衝區」的概念。韓戰時，中共出兵「抗美援朝」也是基於這個概念：若不救北韓 ，以美軍為主的聯合國軍一旦駐軍鴨綠江畔，中共豈能安睡？

同樣道理，如果烏克蘭如願加入北約這個以美國為首的軍事組織，北約勢力將東擴，直抵俄羅斯邊境。若他們在這裡部署重兵、甚至核武，那俄羅斯將如何自處？所以，俄方跟歐美代表和談時，最強烈的要求條件就是(永遠)不能讓烏克蘭加入北約。綁住烏克蘭不讓它動，是普丁自認為最合情合理的求愛方式。