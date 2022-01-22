　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

國際火線／綁架求愛！普丁為何要把烏克蘭攬牢牢？

▲▼俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／路透）

俄羅斯強人普丁，未來他的總統生涯可能延續至2036年。（圖／路透）

記者朱錦華／特稿

進入2022年，烏東更加戰雲密怖，據傳普丁已鏖兵10萬在烏東邊境。而俄羅斯將於今年春季入侵烏克蘭的傳言，近日更甚囂塵上。一旦入侵，歐美同盟國揚言不但要進一步制裁、甚至不惜開戰。為何普丁甘冒可能跟北約開戰的風險，執意要咬住烏克蘭不放？從俄羅斯國家利益的角度來看，普丁當然有他堅強的理由。列舉如下。

一，保護克里米亞半島

克里米亞港口城市塞凡堡是俄羅斯黑海艦隊的基地，軍事地位至為重要。它本來是俄羅斯的。1954年2月19日，當時的蘇共總書記赫魯雪夫以俄烏結盟300周年紀念的名義，把它劃給了烏克蘭。1992年蘇聯解體後，基於「兄弟之邦」的情誼，俄羅斯仍被允許繼續使用塞凡堡這個港口作為軍事基地。

但近年烏克蘭一心向西方靠攏，引發國內親西方、親俄兩派勢力的鬥爭，讓俄方憂心這個重要海軍基地不保。於是，當2014年烏克蘭爆發「廣場革命」、導致親俄的總統亞努科維奇政府倒台後，親俄軍人即攻佔克里米亞國會，宣布成立自治共和國，同時向俄羅斯求援，俄派兵3.2萬人進駐。接著克里米亞議會通過公投，讓克里米亞脫離烏克蘭，重回俄羅斯懷抱，但烏克蘭政府一直未予承認。

儘管克里米亞收回來了，但確保臥榻之側的安全是很重要的，只有烏克蘭繼續親俄，克里米亞才能安枕無憂。所以要保克里米亞，必先穩住烏克蘭。

二，掌握天然氣出口主導權

俄羅斯是全球天然氣出口量最多的國家(產量僅次於美國)，天然氣更是歐洲人「不能沒有你」的重要能源來源。然而俄國輸出天然氣必須借道烏克蘭。因此儘管歐盟對俄羅斯的蠻幹心有不滿，但投鼠忌器，對於反制俄羅的態度始終「硬」不起來。若戰爭開打，歐洲各國從俄羅斯進口的天然氣供應可能會被切斷。

下此「毒手」的可能是俄羅斯，目的是威脅歐洲不要干涉。但也有可能是烏克蘭出此下策，目前是反過來要脅歐洲共同抗俄。所以為確保對歐洲的天然氣供應不會「斷了氣」，必先確保烏克蘭在俄國的掌控之中。

▲▼俄軍在美俄談判前夕，出兵烏克蘭邊境軍演。（圖／翻攝自Facebook／Минобороны России ）

俄軍在美俄談判前夕，出兵烏克蘭邊境軍演。（圖／翻攝自Facebook／Минобороны России ）

三，一寸山河一寸血，寸寸都要爭

烏東頓巴斯(Donbas，頓內茨克盆地的簡稱)地區內住著許多俄人，他們的態度強烈親俄。2014年烏克蘭爆發「廣場革命」、本身是頓內茨克人的總統亞努科維奇(Viktor Yanukovich)被推翻後，頓巴斯地區的頓涅茨克(Donetsk)和盧甘斯克(Luhansk)兩個自治州裡的分離主義子開始鬧獨立、搞武裝暴動。他們佔領政府建築物後，分別宣立建立「頓內次克人民共和國」和「盧甘斯克人民共和國」，這些地區的控制權從此落入分離主義分子手中。

烏克蘭為保護領土完整，不得不跟當地的武裝民兵開戰，戰爭逐漸升級。2014年9月，烏克蘭政府跟這這兩個州的代表在白俄羅斯簽訂《明斯克協議》，共同停火。烏方同意賦予兩州相當的自治權，但零星衝突陸陸續續至今一直不曾停歇。一紙停火協議很薄，人命更薄，這場戰爭至今已造成超過13,000人死亡。

無法終戰，在於雙方都有堅持。烏方絕對不允許叛亂分子分裂國土，但頓內茨克和盧甘斯克兩區的領導人仍執意要獨立，其最終目的卻是在獨立後再跟俄羅斯合併，回歸祖國懷抱。

這兩個州要「起義來歸」，當然讓普丁有「說不出的快樂」，除了領土進一步擴張之外，頓巴斯地區還是烏克蘭最大的煤礦產地之一。一兼二顧，普丁怎能不挺？這也是烏東戰火迄今未能平息、甚至還可能會大爆發最的最重要原因。

▲▼澤倫斯基至前線頓巴斯地區視察。（圖／路透社）

烏克蘭總統澤倫斯基至前線頓巴斯地區視察。（圖／路透社）

四，拒絕讓北約兵臨城下

烏克蘭目前主政的總統澤倫斯基親西方，而烏克蘭國內超過半數的人民渴望加入歐盟(改善經濟)，甚至加入北約(保障國家安全)，這卻是普丁最大的噩夢。晚清名臣左宗棠力主收復新疆時曾有名言：「重新疆，所以保蒙古。保蒙古，所以衛京師。」這是一個在地緣政治上建立「緩衝區」的概念。韓戰時，中共出兵「抗美援朝」也是基於這個概念：若不救北韓 ，以美軍為主的聯合國軍一旦駐軍鴨綠江畔，中共豈能安睡？

同樣道理，如果烏克蘭如願加入北約這個以美國為首的軍事組織，北約勢力將東擴，直抵俄羅斯邊境。若他們在這裡部署重兵、甚至核武，那俄羅斯將如何自處？所以，俄方跟歐美代表和談時，最強烈的要求條件就是(永遠)不能讓烏克蘭加入北約。綁住烏克蘭不讓它動，是普丁自認為最合情合理的求愛方式。

►過年穿「發財褲」福氣超滿

ET快訊
亞旭工廠暴增60例　全數送往劍潭「加強版防疫旅館」
亞旭電腦工廠暴增60例　指揮中心證實：有台籍作業員染疫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏克蘭用美國武器軍演　俄備好「戰爭與和談」兩手策略

國際火線／戰爭、饑荒、核災：比悲傷更悲傷的烏克蘭

國際火線／《寧靜海》真的很寧靜！科幻劇是韓劇軟肋？

《神鬼認證》洗腦情節是真的！美中情局人體實驗沒下限

吃掉對方生殖器獲得性高潮　德國食人魔被判無期徒刑

反制中國+北韓極音速導彈　美日簽署防衛裝備合作協定

張庭林瑞陽完了！陸官方震怒「出動400官員查辦」　清算海撈1300億金流

國際火線／從《長津湖》看台灣命運的逆轉

快訊／美俄首輪安全保障談判　明年初舉行

北約若不回應安全建議　俄考慮在白俄羅斯部署核武

鳳梨出面解釋引3.8萬網友觀看　鞠躬道歉3次：4寶媽沒有錯！

柯P掏「美少女戰士權杖」搭公車　感應還會發光！網笑：恥度破表

高雄確診者未告知台南喜宴足跡　黃偉哲：若有破口市民不會原諒

不洗杯子？老婆氣炸剁香蕉　老公嚇爛秒清理求生慾爆棚

鳳梨鼠薯認睡4寶媽：那時候單身！　3次鞠躬道歉「幫忙女性赴湯蹈火」

ØZI深夜發歌「成功安撫Keanna」　「侵略性的浪漫」認：我就是壞

假搭小黃到旅館乘朋友車逃　居檢失聯潘茹玉北投家被逮

本土暴增23例「高雄就+10」、另增45境外

小商人「搜集25受害人」提告！　青青道歉了：年輕氣盛急於一時

女騎士水溝蓋跑法鑽縫超車　失控自摔撞路邊告卡車肇逃

北京地鐵將「Station改譯成Zhan」　中國網友質疑：誰看得懂？

斯洛維尼亞是「機器人產業領先者」　總理轉推前北市發言人介紹文

橫濱1男子墜樓　最後卻造成「4人送醫」

快訊／日本九州凌晨6.4地震！最大震度5強　網驚醒喊：房子在狂抖

國際火線／綁架求愛！普丁為何要把烏克蘭攬牢牢？

美國最老人瑞「115歲安詳辭世」　生前全球第七長壽

外媒記者：台灣人對「中國戰機」無感　卻對新增12病例恐慌

中國駐斯洛維尼亞使館：把台灣和中國並列　嚴重違反「一中原則」

他開車「撞電塔」1萬伏特貫穿全身　親曝換臉感受：戴別人的臉生活

男童摔倒「門牙撞進鼻腔」嚇壞！恐怖照片曝光　半顆牙直接消失

北京地鐵將「Station改譯成Zhan」　中國網友質疑：誰看得懂？

尾牙臨時取消！他曝公司絕讚補償　眾人一看羨慕喊：賺爆了

桃園亞旭電腦爆66員工確診 　深夜急發4點聲明、提升防疫措施

斯洛維尼亞是「機器人產業領先者」　總理轉推前北市發言人介紹文

甜寵劇排行TOP 5！《榮耀》列第三名　冠軍點閱破80億超驚人

準備包尿布！羅伯派汀森《蝙蝠俠》片長快3小時　DC史上最長

橫濱1男子墜樓　最後卻造成「4人送醫」

快訊／日本九州凌晨6.4地震！最大震度5強　網驚醒喊：房子在狂抖

蕭秉治「狠心戒炸雞」原因曝光　自洩：想要變成比較好的狀態

給學測祝福！　博恩「祝考比預期好」揭地獄後果：接下來4年都後悔

情侶摩鐵激戰超時叫不醒　破門見全裸相擁...地上一包包慘了

國際熱門新聞

出現2種症狀要注意　英更新Omicron常見症狀

九州芮氏6.4地震　最大震度5強

橫濱1男子墜樓　最後卻造成「4人送醫」

綁架求愛！普丁為何把烏克蘭攬牢牢？

強生被逼下台　撂中文：認識你很高興

偷渡精蟲！他坐牢15年　妻連生4胎

1萬伏特貫穿全身　他戴別人的臉生活

男近70年沒洗澡　最新檢測結果驚人

美國最老人瑞115歲安詳辭世 生前全球第七長壽

新冠逐漸流感化！Omicron「9大症狀」曝光

外媒記者：台灣人對中國戰機無感　卻對12病例恐慌

男童摔倒「門牙撞進鼻腔」照片曝光

專家曝「Omicron1症狀」後遺症　恐致終身無法工作

戰爭、饑荒、核災：悲傷的烏克蘭

更多熱門

相關新聞

執政週年拜登蜜月期已結束

執政週年拜登蜜月期已結束

拜登執政周年發表演說，可以用兩句話來總結：工作做一半但民意已不耐；想左又想右，左右都不買單。儘管拜登自豪已讓兩億美國人完整接種兩劑疫苗、經濟回升、失業率下降等，但其實有更多的計畫無以為繼。

強生警告：俄國侵烏對全世界都是災難

強生警告：俄國侵烏對全世界都是災難

烏克蘭硬打太麻煩　俄內鬼策略曝光

烏克蘭硬打太麻煩　俄內鬼策略曝光

拜登暗示俄　小規模入侵制裁也小

拜登暗示俄　小規模入侵制裁也小

戰爭、饑荒、核災：悲傷的烏克蘭

戰爭、饑荒、核災：悲傷的烏克蘭

關鍵字：

國際火線烏克蘭普丁烏東克里米亞頓巴斯Donbas頓內茨克

讀者迴響

熱門新聞

快訊／桃園移工群聚擴大！驗出60人陽性「累積66確診」

快訊／桃園亞旭電腦工廠篩檢　傳60人呈現陽性

即／亞旭電腦廠暴增60例　全數送北市防疫旅館

王子無預警「認愛」！　曬「臉貼臉合照」超甜

暴增23例「仍不升三級？」　1類人狂抖

Keanna男友「我不裝了」　攤牌認知道真相

即／亞旭廠暴增60例　本國籍作業員也染疫

一夜暴增60確診！　若升三級「9大措施」一次看

移工吃西堤沒實聯制！爆同事+60

深夜狂增60例！　醫見1狀況：考驗太大了

即／高雄確診者到台南參加喜宴！同桌11人全是外縣市

亞旭電子60人確診 　母公司華碩回應

她守貞5年初夜沒流血被老公嫌！醫看傻：根本沒破

強降雨訊號全台濕！下波恐有冷氣團

出現2種症狀要注意　英更新Omicron常見症狀

更多

最夯影音

更多
鳳梨出面解釋引3.8萬網友觀看　鞠躬道歉3次：4寶媽沒有錯！

鳳梨出面解釋引3.8萬網友觀看　鞠躬道歉3次：4寶媽沒有錯！
柯P掏「美少女戰士權杖」搭公車　感應還會發光！網笑：恥度破表

柯P掏「美少女戰士權杖」搭公車　感應還會發光！網笑：恥度破表

高雄確診者未告知台南喜宴足跡　黃偉哲：若有破口市民不會原諒

高雄確診者未告知台南喜宴足跡　黃偉哲：若有破口市民不會原諒

不洗杯子？老婆氣炸剁香蕉　老公嚇爛秒清理求生慾爆棚

不洗杯子？老婆氣炸剁香蕉　老公嚇爛秒清理求生慾爆棚

鳳梨鼠薯認睡4寶媽：那時候單身！　3次鞠躬道歉「幫忙女性赴湯蹈火」

鳳梨鼠薯認睡4寶媽：那時候單身！　3次鞠躬道歉「幫忙女性赴湯蹈火」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面