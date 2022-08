國際火線／以國家悲劇打造個人喜劇：澤倫斯基的勝利

▲烏克蘭的民族英雄:澤倫斯基。(圖/達志影像/美聯社)

記者朱錦華/特稿

美國民謠搖滾歌手唐麥克林(Don McLean)謎一般的代表作《美國派》(American Pie),當中有兩句歌詞說:「當國王往下看紅塵,發現小丑已偷走他的棘冠。」(Oh and while the king was looking down,The jester stole his thorny crown)。「棘冠」是耶穌被釘十字架前,羅馬士兵給他戴上的一頂用荊棘編成的「王冠」,嘲笑他是「猶太人之王」。基督教興盛後,「棘冠」變成「萬王之王」的象徵。這兩句歌詞讓我很快聯想到烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)。

澤倫斯基當然不是小丑。他曾是喜劇演員、鳥克蘭現任的總統、民族英雄、以及「全球第一網紅」。但這位當今「第一網紅」是怎樣誕生的呢? 很遺憾的不得不說,他的個人喜劇,來自烏克蘭國家悲劇提供給他的舞台。而且,不無可能是他自己精心策畫的一齣「好戲」。

▲烏克蘭抗俄背後的影武者:拜登。(圖/達志影像/美聯社)

近日新聞陸續曝光:俄烏戰爭爆發前,澤倫斯基已得知普丁將要動手;而美國總統拜登亦公開表示,他曾把「俄羅斯即將人侵」的情報告知澤倫斯基。但為何戰爭還是爆發了?原因在於澤倫斯基的不作為。但是他為什麼不作為? 如果澤倫斯基在得知俄羅斯即將人侵之際,迅速跟普丁談判:願意中止申請加入北約(至少是短期內不會)、落實執行「明斯克協議」、改善烏東俄語系人民的待遇和和地位,俄烏戰爭很可能就不會發生。然而澤倫斯基偏偏選擇不作為。為什麼?

憑著電視諷刺劇《人民公僕》走紅、打著反貪腐旗幟登上總統大位的澤倫斯基,2019年5月時以73%的超高支持率上台。但由於大量起用親信(毫命無政治經驗的電視節目製作人員)擔任政府要職,引發不小反彈,質疑他想把施政當成「表演秀」。接下來他的施政表現更讓支持者失望。之前承諾的反貪腐、國家改革均未兌現。2021年9月時,他的支持率掉到33.3%。接著,就是爆出一顆震撼彈!

▲烏克蘭士兵在頓內茨克一處軍事陣地發射2S7「牡丹花」自走砲。(圖/路透)

2021年10月,「國際調查記者聯盟」(ICIJ)公布了著名的《潘朵拉文件》(Pandora Papers),內容曝光多國元首及政府高層在境外避稅天堂隱匿可觀資產,澤倫斯基名列其中。他被曝光隱瞞在英屬維京群島(BVI)成立離岸公司Maltex Multicapital Corp,並擁有當中25%的秘密股份(涉嫌逃脫、貪汙或洗錢)。直到大選投票前兩周,他才把股份轉讓給好友兼親信巴卡諾夫(Ivan Bakanov)。但之後澤倫斯基的家人仍繼續「從該離岸公司拿錢」。

而他贏得總統大位後,更把共同擁有這家離岸公司股份的巴卡諾夫任命為國安局長。醜聞曝光後,同樣在10月,澤倫斯基的的支持率暴跌到只剩24.7%。面臨這樣的危機,若放任不管,別說競選連任了,甚至隨時可能爆發「窩裡反」,被檢調官員調查或遭同黨國會議員彈劾!於是,陰謀論出來了。他想到了放大絕:激怒俄羅斯!

接下來的事大家都知道,澤倫斯基一再重申渴望加入北約的意願和決心,同時拒絕在烏東問題上對俄讓步。而北約對烏克蘭加盟欲拒還迎的暖昧態度,更讓普丁忍無可忍。終於,2月24日,戰爭爆發。

▲澤倫斯基被法國總統馬克宏擁抱時,露出古怪而複雜的表情。(圖/路透)

聽到俄軍槍砲聲,澤倫斯基的心情是驚是喜,不得而知。但是他坐視戰爭爆發、更放任它無限期的延續下去,的確是事實。他為什麼這麼做?這場戰爭對烏克蘭人民來說,是一齣悲劇。但是對澤倫斯基來說,卻是喜劇。自此,他搖身一變成為民族英雄、護國者、全球第一網紅。他更利用道德和集體安全綁架歐美各國領袖,予取予求。

一國若是突然遭鄰國入侵,除了抵抗之外,該國的領導人多半會竭盡所能,尋求和平(至少停火)。澤倫斯基卻偏偏不這樣做。無他,戰爭若是一直打下去,對他個人更有利,試想想,大批外國援助不斷湧入,他會不會趁機上下其手?而且,總統這份美差還可以一直做下去。

烏克蘭總統任期一任5年,下一屆總統選舉將在2024年3月舉行,換言之,選戰在明年就要開打。但以烏克蘭目前幾乎三分之一領土被俄佔領,數百萬計人民淪為國外難民,這場總統大選如何投票?戰爭若不停止,照目前情勢,「民族英雄」澤倫斯基勢必在萬民擁戴下「自然連任」。烏克蘭並非歲月靜好,但澤倫斯基的位子和權力,未來卻可預見是十分的安穩。