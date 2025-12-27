巴黎地鐵隨機攻擊！　25歲男持刀連刺3女

▲巴黎地鐵驚傳持刀攻擊事件。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

巴黎年終節慶氣氛正濃之際，當地地鐵卻驚傳持刀攻擊事件。一名男子26日於巴黎地鐵3號線持刀隨機攻擊三名女子，導致受傷流血，所幸皆為輕傷。警方隨後鎖定身分，並在其住處將人逮捕。

從共和國站一路刺人至歌劇院站

根據《太陽報》報導，巴黎大眾運輸公司（RATP）與警方說法指出，這起攻擊案發生在當地時間下午4時15分至4時45分之間，犯嫌沿著地鐵3號線（Line 3）從共和國站（République）開始犯案，接連在工藝與職業站（Arts et Métiers）與歌劇院站（Opéra）行兇，三名女子分別在不同站點被刺傷。

目擊者向法媒形容，現場「血流不止，傷口很深」。《法新社》記者也目睹，安全人員正在協助一名腿部受傷、明顯驚恐的女子接受急救處理。

嫌犯家中落網 早涉多起刑事案件

檢方表示，警方迅速調閱地鐵監視器畫面並利用手機定位技術，成功在巴黎北部瓦茲河谷區（Val-d’Oise）薩塞勒（Sarcelles）逮捕犯嫌。該名男子現年25歲，出生於2000年，外型為非裔、身材瘦削、身穿卡其色外套。

???? [INFO FRONTIÈRES] ATTAQUE à l’arme blanche dans le MÉTRO PARISIEN : voici le visage du suspect interpellé. @Frontieresmedia pic.twitter.com/WRhGuhKh5P — David Alaime (@DavidAlaime) December 26, 2025

據《費加洛報》報導，他早已因多起刑事案件列入警方關注名單，包括破壞公物等犯罪紀錄。警方指出，嫌犯行兇後曾搭乘其他地鐵線逃逸，但仍難逃追緝。

傷者為背部與腿部刀傷 官方緊急加強戒備

一名警察透露，三名受害者主要為背部與大腿刀傷，但幸運地都沒有生命危險。巴黎檢察署已對此案展開調查，同時表示「警方已強化地鐵沿線安全措施，調派更多警力巡邏」。