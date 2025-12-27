　
快筆記！台北101跨年煙火「3個最佳觀賞處」　全長300秒+光雕秀

▲劍潭的圓山風景區、內湖的碧山露營場皆能欣賞台北101煙火。（圖／大地處提供）

▲劍潭的圓山風景區、內湖的碧山露營場皆能欣賞台北101煙火。（圖／大地處提供）

記者施怡妏／綜合報導

台北跨年煙火即將登場，準備好去哪裡卡位看煙火了嗎？台北101官方日前公布三大觀賞熱點，分別是「台北市政府前廣場」、「市府東門廣場」，以及「松智路與松高路交叉口」，並特別提醒民眾別看錯棟，把旁邊的「台北天空塔（The Sky Taipei）」誤認成101主體，錯過煙火絕對讓人扼腕。

賈永婕點出最佳觀賞方位　北面與東面最清楚

台北101董事長賈永婕指出，受東北季風影響，今年煙火秀最佳觀賞角度會落在建築的「東側與北側」，也因此建議民眾前往以下三個地點卡位，「台北市政府前廣場」、「市府東門廣場」，以及「松智路與松高路交叉口」，想拍下精彩瞬間的民眾，記得早點出門卡位。

除了湧入市中心感受熱鬧氣氛，也有不少人選擇前往視野遼闊、動線單純的景觀據點跨年，大地處處長吳明聖表示，位於市區周邊丘陵地帶的內湖碧山露營場與劍潭圓山風景區，皆能登高望遠、避開人潮，將璀璨煙火綻放天際之美盡收眼底。

今年煙火總長度依舊維持300秒，與去年相同，但亮點不少，包括首度引進義大利製「低煙煙火」，搭配精心調整的發射節奏，打造更清晰、壯觀的視覺效果。煙火將分五大篇章展開，從華麗開場、原創音樂搭配煙火節奏，再到壓軸高潮，層層推進的視覺衝擊絕對讓人大飽眼福。

3分鐘感動時刻　光雕向台灣「隱形英雄」致敬

賈永婕也透露，今年跨年光雕有兩大亮點，從12月27日開始，每天都會有不同的玩具總動員角色人物出來提醒大家還有多久就要迎接新年了。每天都會是不同的驚喜，到了31日當天所有的角色人物大集合，陪伴大家歡度倒數時刻。

此外，還有3分鐘的「台灣隱形英雄」主題光雕秀，向那些日常中默默付出的英雄致敬，包括深夜仍堅守崗位的上班族、清晨清潔街道的工作者，以及守護市民安全的警消與醫護人員，每一個人的努力共同成就台灣。

