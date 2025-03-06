白宮國安顧問、CIA局長證實　美國已中止跟烏克蘭共享情報

▲在美國政府與烏克蘭政府近日關係緊張之際，美國暫停了跟烏克蘭共享情報，將影響烏軍作戰能力。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國中央情報局（CIA）局長雷克里夫以及白宮國家安全顧問瓦爾茲5日均證實，在美國政府與烏克蘭政府近日關係緊張之際，美國已暫時中止與烏克蘭的情報交換活動，情報交換停止後，可能會對烏克蘭對抗俄羅斯的能力造成嚴重影響，對於烏克蘭政府來說，無疑是又一個極大的打擊。

根據英國Financial Times報導，美國一直以來都是烏克蘭對抗俄羅斯侵略的重要盟友，然而今年1月新上任的美國總統川普近日在白宮橢圓形辦公室與烏克蘭總統澤倫斯基爆發激烈爭吵後，美國隨即暫停了對烏克蘭的關鍵軍事援助，也包含情報交換。

中情局（CIA）局長雷克里夫5日受訪時證實了這項消息，美國已經暫停與烏克蘭的情報交換，他解釋，這是因為川普總統對於烏克蘭總統澤倫斯基「是否真的想尋求和平」抱持疑慮，但他也強調，中止軍事援助及情報共享只是暫時的，未來美國將再次與烏克蘭合作。

白宮國家安全顧問瓦爾茲5日也證實，美國確實已暫停與烏克蘭的情報交換。雖然美國與烏克蘭的關係現在如臨深淵，但烏克蘭仍在努力尋找與美國和俄羅斯進行談判的可能，並期望能與美國達成一項礦產協議。