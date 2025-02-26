林岱樺涉貪　同派系大老直呼不相信：盼檢調依法處理勿草率

▲民進黨中常委陳茂松受訪。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

2026高雄市長選舉成民進黨內必爭之地，競爭者之一的立委林岱樺日前因涉詐領助理費案遭檢調查辦，怒轟政治干預司法，直到昨天才為這席話公開道歉。而林岱樺屬民進黨正國會派系，對於此事，同屬正國會的中常委陳茂松今（26日）表示，以林岱樺的經濟狀況，他不相信助理費貪瀆這件事，希望檢調依法處理，不要草率。至於林岱樺日前稱「政治干預司法」？陳茂松緩頰，「這是林岱樺事發時心情浮躁說出來的話，以我這二十幾年跟賴清德的相處，賴清德總統不可能會介入個案」。

對於林岱樺涉助理費案，陳茂松表示，自己從林岱樺十多歲時就認識他們家，她爸林三郎還沒當鳳山市長就認識了，開會計事務所的，以他們家的經濟環境，我不相信助理費貪瀆這件事；要用貪腐辦一個七連霸立委，辦成今天這樣，笑死人、不夠慎重。

陳茂松指出，大家都在談政治干預司法、司法干預初選，這都影射到賴清德總統，「依我個人對賴清德的認識，他不會介入個案干涉，希望全國媒體跟民眾了解，總統不可能干涉個案。」陳表示，至於林岱樺當立委有一些基金會或選舉期間的糾葛，自己就不是那麼了解了。

陳茂松喊話，希望檢調慎重、依法處理，不要如此草率，一個七連霸立委要用貪瀆一槍斃命，太過草率，辦成現在這樣，檢調單位真的要慎重一點。

至於林岱樺日前稱「政治干預司法，司法干預初選」？陳茂松緩頰， 這是林岱樺事發時心情浮躁說出來的話，以他這二十幾年跟賴清德的相處，賴清德總統不可能會介入個案。

而日後是否支持林岱樺參選高雄市長到底？陳茂松指出，如果她清清白白，要不要選到底他沒有意見，能不能出線照機制來，民進黨裡自己最堅持初選，誰出線就誰選，如果林岱樺初選出線，當然會支持她。