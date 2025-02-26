遭曹興誠控「中共地下黨員」　徐巧芯反譏小丑：證據在哪？

▲遭控是中共地下黨員，徐巧芯嗆曹興誠拿出證據。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

聯電創辦人曹興誠近日爭議不斷，除了被爆有中國小三，承諾捐給清大1500萬的錢到底捐了沒，批國民黨立委徐巧芯「妖女」，曹興誠今（26日）表示，「我們選民智商夠高，知道這些都是中國的鬥爭手段，不會受到影響而分裂，反而會同仇敵慨，更加團結」，並質疑日前又去香港的藍委傅崐萁有無密會中共國安部官員等，對此，徐巧芯開嗆，「抹黑我是中共地下黨員，請問你的證據在哪裡？不要每天都只會空口說白話拿不出任何證據」。

爭議纏身的曹興誠今天表示，「大家別忘了，這次大罷免，我們主要目標是傅崐萁」，傅崐萁在廣州暨南大學受訓拿到博士學位，而暨南大學是直屬中國中央統戰部管理的中央部屬高校，換句話說，傅是經過中共統戰部培訓的地下黨員。他說，所謂中共「地下黨員」，就是聽命於中國，而隱匿其黨員身分者；傅崐萁即屬此類。而聽命於傅崐萁的，如徐巧芯、王鴻薇、羅致強等，當然也已經加入了中國地下黨員的行列。

徐巧芯於曹興誠臉書貼文下方回應，曹興誠自己都承認有中國小三，哪裡算是誹謗？第二，請問目前提告謝寒冰一億的進度如何？在此之前，你講說要告翁曉玲也沒人會相信。第三，從她的觀點來看，真正通敵叛國的是把台灣的技術轉移到大陸，然後又背叛中華民國跑去當新加坡人的曹興誠。第四，目前大家都覺得耍寶的是曹興誠，只有曹一個人還不知道。在國際論壇上大談小三跟不堪入目圖片的只有曹興誠一個；捐錢不知道捐到哪裡去的？也只有曹興誠一個。

徐巧芯又說，要抹黑她是「中共地下黨員」，請問曹興誠的證據在哪裡？不要每天都只會空口說白話拿不出任何證據，這才是真正的抹黑抹紅！徐巧芯澄清，自己並未參加曹興誠所說的去年四月到北京的相關活動；第六，比起自己被亂抹紅，曹興誠曾經支持兩岸統一的相關主張還說「可以一直投票一直投票投到統一為止」，曹興誠才比較像共匪吧！到底哪一個才是真正的曹興誠？

最後，徐巧芯直言，既然曹興誠的目標是傅崐萁，那跑來領銜罷免徐巧芯是罷幾點的？松信區的選民智商確實夠高，絕對已經看穿看得出來曹興誠的小丑行徑，在地方上只要聽到「曹興誠」三個字，大家不是嘲諷大笑，就是問曹興誠不是新加坡人嗎？「發現了嗎？小丑竟是你自己。」

