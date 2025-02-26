他「從二兵升到中將」創紀錄　賴清德親自授階直呼：非常不簡單

▲總統賴清德主持將官晉任典禮，其中點名「從二兵升到中將」的孔乃德，直呼不簡單。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德26日主持「中華民國114年3月份將官晉任授階典禮」，期許晉任將官在新的崗位上，都能發揮專長，持續提升本職學能、落實各項訓練，齊心協力打造現代化的國軍，共同守護國家安全。他也逐一點名晉任的將官，其中也點名從「二兵升到中將」的孔乃德將軍，他說，這次晉任締造國軍第一位由基層士兵晉升中將的紀錄，直呼不簡單。

賴清德致詞時，先恭喜孔乃德、楊承華、毛建秋等3位將軍晉任中將。他說，孔乃德將軍當初是由基層士兵轉任志願役軍官，一路走來都展現對自我的高度要求，這次晉任更締造了我們國軍第一位由基層士兵晉升中將的紀錄，非常不簡單。

賴清德表示，楊承華將軍是國軍阿帕契攻擊直升機建軍的主要推手。楊將軍不只飛行技術高超，也有優異的外語能力，是我們第一位赴美試飛該機型的飛行員。

賴清德也說，毛建秋將軍在通次室資戰處處長任內，成功爭取到首次參與友盟國家的重要網安演習，除了強化國軍資通部隊應對網攻的能力，也提升守護網路安全的能量。

▼總統賴清德主持將官晉任典禮，其中點名從二兵升到中將的孔乃德，直呼不簡單。（圖／總統府提供，下同）



另外，賴清德也恭喜萬先坤、張侯天汶、陳韋廷、何華興、滕運隆、李鵬霄、朱勉銘、林明華、胥存誠9位晉任少將。他說，感謝大家不論是在人事整備、戰備演訓、後勤維保或是指管通情、預算財務、武器生產等各領域任務，都戮力以赴，讓國軍聯戰效能更加精進，國防力量不斷提升。

賴清德也向在場的眷屬表達感謝，他說，現場眷屬的大力支持和包容，讓我們的晉任將官能夠無後顧之憂，全心全力投入訓練，成為國家社會堅實的棟梁。

最後，賴清德說，面對中國持續不斷的軍事威脅，大家身為高階幹部更要自我要求，戮力戰訓本務。他期待大家在新的崗位上，都能發揮專長，持續提升本職學能、落實各項訓練，齊心協力，打造現代化的國軍，共同守護國家安全。