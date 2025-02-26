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民團反惡罷轟「罷免即霸凌」　醫師憂喊：少數制衡多數

▲▼社會團體反對民進黨惡罷 記者會 傅崐萁 王鴻薇 羅智強 許宇甄 送傅崑萁反惡霸共同聲明。（圖／記者屠惠剛攝）

▲社會團體反對民進黨惡罷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

面對大罷免潮，多個社會團體今（26日）在立法院召開「社會團體反對民進黨惡罷記者會」發表反惡罷聲明，並由國民黨團總召傅崐萁接下聲明書。醫師代表沈采穎提到，這次的罷免就是霸凌，只要意見與執政黨意見相左，就要動用罷免，民主應該是少數服從多數，但是罷免變成少數制衡多數，全國人民要站出來反罷免，捍衛中華民國的真正的價值。

今日出席記者會的社會團體包含公教軍警消聯合總會、全國退消總會、全國退休教師聯盟、中華民國基層藥師協會、中華勞工同盟總工會、中華兩岸勞動者交流協會等55個社會團體，民團就高舉「反惡罷 護台灣」、「台灣安定 反對惡霸」、「還稅於民 普發現金」、「當家鬧事、人民唾棄」等手排，呼籲大家反制「惡罷」。

社會團體發聲明表示，根據最新民調客觀指出，全台不但有將近6成的民眾預期民進黨的大罷免不會通過，且有高達56%的民眾支持立即停止大罷免，也有過半數民眾認為總統賴清德應該對大罷免負起最大的責任。民進黨卻刻意忽視民意，惡意發起「全台大惡罷」，不顧民生，浪費人民納稅錢，挑起政治對立。

聲明提到，執政最重要的是治理，而不是一直在選舉。民進黨沒有治理能力，只有發動惡罷能力。台灣社會目前存在有這麼多需要朝野合作共同解決的問題，卻寧可視而不見，讓國家繼續空轉。台灣面臨「少子化」、「能源危機」、「健保財務虧損」、「醫療人力吃緊」、「詐騙橫行、束手無策」、「毒品泛濫、兩岸問題」等。請問民進黨執政後到底做了什麼重要政策、解決了什麼問題？呼籲民眾對抗民進黨推動的大規模惡意罷免行動。

同時社會團體也希望國民黨團推動民生法案，包含，一、維護公教人員尊嚴與權益，停砍年金。二、超徵稅收，普發現金，還稅於民。三、維護國人健康，符合國際趨勢，核電延役，打造2025非碳家園。四、修惡勞基法，還我勞工假。五、推動長照保險，優化健保點值。六、解除禁團令，恢復兩岸觀光旅遊。

▲▼社會團體反對民進黨惡罷 記者會 傅崐萁 王鴻薇 羅智強 許宇甄 李彥秀 送反罷免聯合聲明。（圖／記者屠惠剛攝）

全國教育產業總工會創會理事長黃耀南提到，現在執政黨提出的惡霸非常惡劣，民進黨都利用民團，但這些民團都是側翼團體，用這樣的名義惡意的罷免。民進黨不滿國民黨刪凍預算，但是今年預算是最高的，立委幫大家監督是理所當然的，但是還被罷免，今天大家決定站出來，告訴大家對於「惡罷」的不正當性。

醫師代表沈采穎提到，這次罷免就是霸凌，執政黨只要跟他意見相左，就要動用罷免，現在急診塞爆，但民進黨只在乎罷免，現在急診問題都無法解決，林靜儀還罵人家小腦袋，這不叫霸凌什麼叫霸凌？所有官員都得了大頭症，千錯萬錯都是人民的錯，人民最錯的就是選擇了他們來執政。民主應該是少數服從多數，但是罷免變成少數制衡多數，全國人民要站出來反罷免，捍衛中華民國的真正的價值。

國民黨團總召傅崐萁接下民團的聯合聲明書後回應，中華民國是民主的國家，但是現在連基本的民主都沒有，大家應該要尊重憲法，尊重民主國家該有聲音，但是現在都被壟斷了，現在真的是很憂心，台灣的社會在賴清德領導下不斷撕裂，沒有國家的認同，民主的聲音應該要傳達出來。

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