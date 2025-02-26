傅崐萁自稱被綠買媒體攻擊　吳崢嗆：有證據我辭職沒有你辭

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨團總召傅崐萁過去曾涉內線炒股案、假結婚等，都被判刑定讞，前科累累、外界評價兩極，而傅崐萁今（26日）開記者會稱，國民黨接到非常多來自媒體的訊息，包括民進黨中央黨部又下預算，下的預算要做完完全全重傷委員的攻擊，本人也有收到綠媒自己來承認。民進黨新聞輿情部主任吳崢表示，傅崐萁是不是以為自己形象很好？「被罵還要牽拖民進黨，傅崐萁拿得出證據黨部下預算買媒體攻擊他，我辭職，拿不出來，你辭職，一句話敢不敢？」

傅崐萁今表示，國民黨接到非常多來自媒體的訊息，包括民進黨中央黨部又下預算，到哪個電台、電視台、社團，買廣告要攻擊、怎麼樣的置入性行銷，「當然傅崐萁一向都是第一名」；他還說，這個中央黨部接到的訊息，包括要買廣播電台，本人也有收到綠媒自己來承認，說這個就是民進黨中央黨部下的，下的預算要做完完全全重傷委員的攻擊。

對此，吳崢指出，傅崐萁剛剛在記者會上造謠，說民進黨中央黨部下預算買新聞攻擊他，笑死，自己被罵還牽拖民進黨，傅崐萁是不是以為自己形象很好、人緣很好啊？「真的是立法院會走路的假新聞」。

吳崢直言，不要廢話那麼多，「我是民進黨新聞輿情部主任，傅崐萁拿的出證據黨部下預算買媒體攻擊他，我辭職，拿不出來，你辭職，一句話敢不敢？」