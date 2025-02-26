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防咆哮？立法院加裝「噪音檢測器」測分貝　藍綠白反應大不同

▲▼立法院委員會加裝音量分貝器 監測噪音。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院委員會加裝音量分貝器。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院預計在3月6日選舉召委。各委員會也即將召開，而立法院近日在各會議室安裝「噪音檢測設備」，據了解，這是藍綠立委共識下通過提案，由綠委鍾佳濱提出，表示開會時有人動輒對著麥克風咆哮，讓議事人員、列席官員擔心受怕，甚至導致耳膜因經常性咆哮受損，噪音檢測為了維護議事品質，該提案獲藍委翁曉玲支持「意見非常好！」最終通過，相關設備近日已啟用。而標榜「高分貝」質詢的白委黃國昌痛斥該提案貽笑大方。綠委王義川則說，應該確定好背景值，才不會濫殺無辜。

立法委員高聲質詢時有所聞，其中又以黃國昌最為著名，黃國昌屬司法法制委員會，質詢時常中氣十足怒轟官員，力透會議室牆壁，隔壁的外交國防委員會也能清楚聽到他的質詢內容。而近日，立法院每間會議室都裝上「噪音檢測設備」，可以直接顯示分貝值，另外也有溫度、二氧化碳濃度的監測數值。

根據《NOWnews今日新聞》報導，此為上會期在藍綠立委共識下通過提案，當時由鍾佳濱提出，藍委翁曉玲也坦言，到立院後，常常被突然的咆哮聲嚇到，「這意見非常好！」最終通過提案，而立院總務處說明依立院決議辦理；目前已經啟用，且所有會議都可以使用。

對於該項措施，綠委王義川表示，分貝機使用的時候，要先量測背景噪音，誰講話的時候加上去的差異值，才能確定是他造成的，這是專業問題，黃國昌講之前可以先看分貝機確認背景值多少，如果不是你造成的才不會有誤會，先確定好背景值，才不會濫殺無辜。

▲▼立法院委員會加裝音量分貝器 監測噪音。（圖／記者屠惠剛攝）

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