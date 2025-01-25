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雲林溪夜間如閃耀之星　光環境啟燈

▲為打造雲林溪成為斗六夜晚的新亮點，雲林縣政府藉由光環境規劃建置，打造成一處舒適、溫馨且充滿創意的公共空間。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲為打造雲林溪成為斗六夜晚的新亮點，雲林縣政府藉由光環境規劃建置，打造成一處舒適、溫馨且充滿創意的公共空間。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

為打造雲林溪成為斗六夜晚的新亮點，雲林縣政府藉由光環境規劃建置，打造成一處舒適、溫馨且充滿創意的公共空間，23日晚間於雲林溪街尾廣場由縣長張麗善率縣府團隊共同進行啟燈儀式，並邀請居民與遊客前來感受雲林溪夜間之美。

▲為打造雲林溪成為斗六夜晚的新亮點，雲林縣政府藉由光環境規劃建置，打造成一處舒適、溫馨且充滿創意的公共空間。（圖／記者王悉宇翻攝）

縣長張麗善表示，為了更加活化雲林溪，我們特別聘請燈光設計大師來為雲林溪量身打造，結合文化、自然與科技交融的和諧，且加入永續的理念，讓雲林溪不僅成為一個宜人的公共空間，更將其打造成一個獨具特色的地方亮點；不只是白天非常美麗，夜間的雲林溪也像顆閃耀的星星，能夠吸引鄉親及遊客到雲林溪河畔走一走，感受雲林溪夜晚的不同面貌，增添生活情趣，讓每一天更加幸福更加精彩。

▲為打造雲林溪成為斗六夜晚的新亮點，雲林縣政府藉由光環境規劃建置，打造成一處舒適、溫馨且充滿創意的公共空間。（圖／記者王悉宇翻攝）

這樣的光環境建設，不僅提升了溪流周邊居民的生活品質，也為未來的文化觀光發展奠定了基礎。上個月我們在這裡舉辦流動藝術饗宴及微醺餐桌活動，未來，縣府將多多運用雲林溪場域，持續推動各項文化藝文活動，為居民與遊客提供更優質的公共空間與活動體驗。

▲為打造雲林溪成為斗六夜晚的新亮點，雲林縣政府藉由光環境規劃建置，打造成一處舒適、溫馨且充滿創意的公共空間。（圖／記者王悉宇翻攝）

雲林溪光環境設計師林靖祐表示，此案以來自雲林溪的自然流動與地方文化特色的靈感，採「行光雲影」為核心概念，用燈光的柔和律動，展現溪流流動的生命力，營造出如詩般的夜間景觀。整體設計特別考量節能環保，使用高效能LED燈具及智能控制技術，大幅降低能源消耗，有效減少光害對溪流本身及周邊生態的影響。

▲為打造雲林溪成為斗六夜晚的新亮點，雲林縣政府藉由光環境規劃建置，打造成一處舒適、溫馨且充滿創意的公共空間。（圖／記者王悉宇翻攝）

水利處長許宏博說明，雲林溪改造計畫從掀蓋、水質淨化到環境景觀美化，歷經約8年的時間，投入了將近12億經費，改造之後，白天的雲林溪已經轉變得乾淨又漂亮，晚上呢? 張縣長構思要如何讓它更有生命力，遂由縣府自籌經費3800多萬，分兩階段進行光環境建置，第一階段打造現今夜間光影璀璨的雲林溪，下一階段將持續延伸及提升。

▲為打造雲林溪成為斗六夜晚的新亮點，雲林縣政府藉由光環境規劃建置，打造成一處舒適、溫馨且充滿創意的公共空間。（圖／記者王悉宇翻攝）
 
許處長說，今晚啟燈活動特邀知名音樂人與團體共同參與，不僅展現光環境的視覺美感，透過精彩的音樂表演，將雲林溪的夜晚點綴得更加動人，為這項工程揭開序幕。也邀請鄉親一同見證雲林溪光環境的華麗轉變，感受光影與音樂交織的美好夜晚。

▲為打造雲林溪成為斗六夜晚的新亮點，雲林縣政府藉由光環境規劃建置，打造成一處舒適、溫馨且充滿創意的公共空間。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲23日晚間於雲林溪街尾廣場由縣長張麗善率縣府團隊共同進行啟燈儀式，並邀請居民與遊客前來感受雲林溪夜間之美。（圖／記者王悉宇翻攝）

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