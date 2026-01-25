吉安鄉贈春聯！12場次永安社區首場　大師積一甲子功力現場揮毫

▲花蓮吉安鄉辦理12場次現場揮毫贈春聯活動。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

春節前夕，家家戶戶喜迎新年，花蓮吉安鄉公所辦理「馬到成功．幸福加馬」書法家揮毫現場贈春聯活動，規劃共12場次，遍及各社區活動中心、市場、廟埕及公共廣場，讓鄉親能就近參與，在熟悉的生活場域中感受濃厚年節氣氛。首場將於1月28日上午9時30分至11時30分，在永安社區活動中心熱鬧登場，邀請書法名家現場揮毫，為鄉親送上新春祝福。

鄉長游淑貞表示，貼春聯是台灣重要的年節文化，不僅象徵辭舊迎新，更是書法藝術向下扎根、走入日常生活的重要方式。今年活動再度攜手花蓮縣書法學會、美育交流學會、洄瀾詩社、長青書畫會、仁里老人暨關懷協會、吉安鄉農會退休人員協會、社區發展協會及福境宮等單位共同辦理，活動邀集多位享譽書畫界的名家參與，包括花蓮縣書法學會理事長曾興德、洄瀾詩社理事長張玉環、長青書畫會理事長湯大凰，以及美育交流學會理事長彭榮美等人，現場為民眾量身書寫吉祥春聯。

花蓮縣書法學會理事長曾興德指出，本次活動有多位曾榮獲洄瀾美獎、薪傳獎等殊榮的書法名家，不少大師累積近一甲子的書藝功力，每年活動一推出即深受鄉親期待，除事先準備各式吉祥春聯供索取外，也在現場揮毫滿足鄉親們客製化需求。

游淑貞特別感謝書法大師們長年投入推廣，將深厚功力轉化為最溫暖的新春祝福。她表示，手寫春聯不僅富含藝術價值，更承載人與人真誠溫度，是機器印刷無法取代的珍貴情感。「每一份用心書寫的春聯，都是對家家戶戶平安、幸福圓滿的祝福。」未來也將持續打造友善藝文平台，攜手鄉親共築人情味與文化氣息的幸福鄉城。

各場次時間如下：1月28日上午9點半至11點半在永安社區活動中心、1月30日上午9點半至11點半在仁里菜市場、1月31日上午9點至12點在勝利東村公園、1月31日與2月1日上午9點至11點在南華山東麵館前廣場、2月1日上午9點至11點在仁里村長服務處、2月1日下午3點至5點在哈囉廣場、2月2日上午9點半至11點半在吉安慶天宮、2月4日上午9點至12點在稻香活動中心、2月5日上午9點至12點在吉安鄉農會門口 、2月6日上午9點至12點在仁里活動中心、2月7日上午9點至11點在花蓮福境宮、2月8日上午9點至12點在仁安村長服務處。

