車手遭逮畫面曝！雲林女誤信假投資帶140萬面交　警埋伏甕中捉鱉

▲女子誤信假投資廣告險遭騙，斗六警獲報埋伏將車手甕中捉鱉。（圖／記者王悉宇翻攝，下同）

記者王悉宇、劉人豪／雲林報導



雲林一名張姓婦女，加入LINE投資群組後，被詐騙集團騙說可以代操股票，且已獲利800萬元，詐團要求支付融資款項，張女帶140萬元準備面交，警方接獲線報後到場埋伏，將車手、監控手當場逮捕，詢後將2人依刑法詐欺罪移送雲林地方檢察署偵辦。

雲林斗六市日前一名張姓婦女，在網路平台抖音上看到股票投資廣告連結，不疑有他便加入投資LINE群組，群組內多名自稱投資「吳經理」之人陸續向張女介紹投資標的，詐騙集團向張女佯稱可以代操股票，且以不用出資可先行融資，待獲利後再行扣除來達到高額獲利的機會，張女因而落入詐騙陷阱。

張女發現APP顯示之獲利已達新台幣800萬元，詐騙集團此時要求張女支付融資款項，張女即提領140萬元現金前往斗六市莊敬路欲交付給外派專員，雲林縣警察局斗六分局偵查隊接獲線報，立即派員前往現場埋伏等待收款車手到來。張女在自小客車內等待假冒外派專員之車手到來，而車手現身後從副駕駛座進入張女車內，在完成面交之際，埋伏警力一擁而上，將該名吳姓車手當場逮捕，並於週邊再行查獲謝姓監控手，全案警詢後將2人依刑法詐欺罪移送雲林地方檢察署偵辦。

分局長黃念生表示，天下沒有穩賺不賠的投資，近來「投資詐欺」仍十分盛行，民眾遭詐件數與單筆受騙金額都躍居第一名，提醒民眾，新春年節將近，對於網路上的廣告或訊息都應提高警覺、謹慎查證，才能守護自身荷包、安心過好年。警方在新的一年也會持續打擊詐欺及其他不法犯罪，以保障民眾的生命及財產安全。