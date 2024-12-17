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錦蛇舞動五福臨門　2025跨年晚會點亮斗六膨鼠森林公園夜景

▲雲林斗六市公所主辦2025跨年啓燈晚會將於12月31日在膨鼠森林公園熱鬧登場，今日舉辦活動記者會。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林斗六市公所主辦2025跨年啓燈晚會將於12月31日在膨鼠森林公園熱鬧登場，今日舉辦活動記者會。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林斗六市公所主辦2024-2025跨年啓燈晚會將於12月31日在膨鼠森林公園熱鬧登場，今（17）日舉辦活動記者會，蛇年迷你主燈也一同亮相曝光，以舞動的錦蛇為型態，結合金色象徵吉祥的意含，代表金蛇迎新春五福臨斗六，更打造了大型花燈，結合自然森林、草皮及光環境，營造燈會氛圍感。

▲雲林斗六市公所主辦2025跨年啓燈晚會將於12月31日在膨鼠森林公園熱鬧登場，今日舉辦活動記者會。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲▼雲林斗六市公所主辦蛇年燈會以斗六膨鼠森林公園為主燈區，期望透過多樣豐富大型的特色花燈與鄉親分享蛇年的吉祥意含。（圖／記者王悉宇翻攝）

2025跨年啓燈晚會邀請8組藝人輪番演出，首先由金曲獎最佳樂團的旺福揭開序幕，緊接著總鋪師歌王陳隨意及南方二重唱帶來一連串的懷舊金曲，情歌才子柏霖充滿溫暖的歌聲、嘻哈路線的西屯純愛組、金曲35最佳新人提名—王ADEN及千禧年饒唱創作新人PIZZALI，逐步點燃現場氛圍。壓軸則是由以一首「愛你」突破YouTube一億點擊率的陳芳語，迎向蛇年，蛇麼都好運。

▲雲林斗六市公所主辦2025跨年啓燈晚會將於12月31日在膨鼠森林公園熱鬧登場，今日舉辦活動記者會。（圖／記者王悉宇翻攝）

斗六市長林聖爵說明，蛇年燈會以斗六膨鼠森林公園為主燈區，期望透過多樣豐富大型的特色花燈與鄉親分享蛇年的吉祥意含；此外，在農曆年節期間，每天也安排了一連串的精彩表演，希望呈現年節活動盛會，歡迎各地朋友一起來斗六賞花燈、逛市集、看表演，享受美麗花燈、跨年藝人演出等，迎接最幸福的蛇年。

▲雲林斗六市公所主辦2025跨年啓燈晚會將於12月31日在膨鼠森林公園熱鬧登場，今日舉辦活動記者會。（圖／記者王悉宇翻攝）

林聖爵表示，除了跨年啓燈晚會之外，斗六還擁有典雅而氣質十足的太平老街，各類美食、手作禮品及人文美景，也是全家大小過年時必逛景點。遊客可以在太平老街品嚐好吃的在地美食，也能抓住機會探訪在地商家，了解斗六市的歷史，如何從交通要塞城市，逐漸發展成為知名觀光美麗的城市。由斗六市公所籌辦太平老街萬顆燈籠賞燈活動，業已成為全國知名過年時期重要的景區。

▲雲林斗六市公所主辦2025跨年啓燈晚會將於12月31日在膨鼠森林公園熱鬧登場，今日舉辦活動記者會。（圖／記者王悉宇翻攝）

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