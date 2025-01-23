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年俗「送神日」　西螺福興宮鐘鼓齊鳴封籤送神

▲西螺福興宮今日遵循古禮鳴鐘擂鼓36響舉行送神儀式，包含送神封籤、謝太歲與收筊，感謝甲辰年值年太歲星君庇佑。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲西螺福興宮今日遵循古禮鳴鐘擂鼓36響舉行送神儀式，包含送神封籤、謝太歲與收筊，感謝甲辰年值年太歲星君庇佑。（圖／記者王悉宇翻攝，下同）

記者王悉宇／雲林報導

農曆12月24日是年俗中的「送神日」，西螺福興宮今（23）日遵循古禮鳴鐘擂鼓36響舉行送神儀式，包含送神封籤、謝太歲與收筊，感謝甲辰年值年太歲星君李誠星君一年的庇佑，儀式誦經結束後進行「送神封籤」，將西螺媽祖靈籤以紅布包裹並封條密封，象徵眾神返回天庭述職，至大年初四接神日再啟封迎接。

▲西螺福興宮今日遵循古禮鳴鐘擂鼓36響舉行送神儀式，包含送神封籤、謝太歲與收筊，感謝甲辰年值年太歲星君庇佑。（圖／記者王悉宇翻攝）

福興宮董事長楊文鐘表示，「送神日」是傳統文化中一個重要的時刻，象徵年度的總結與新年的展望。當天，信眾們會將家中的神龕、香爐仔細整理，同時進行年終大掃除，俗稱「筅黗」，希望以清新的環境迎接新的一年。此外，「大掃除才會富」的說法也提醒大家在清理舊物的同時，為乙巳開春迎太平增添充滿祥瑞的好兆頭。

另，福興宮再次攜手雲林縣知名畫會萍風藝術學會，舉辦義寫春聯活動。廟埕上，由洪政煌理事長、許阿巧榮譽理事長等數十位書法家與國畫藝術家即席揮毫，創作出寓意吉祥的新春門聯、春聯及年畫，免費贈送給前來參與的信眾，為新春增添喜氣與祝福。

活動現場熱鬧非凡，福興宮董事長楊文鐘、西螺鎮長廖秋萍、雲林縣議員游淑雲等長官貴賓、各級民意代表皆到場參與，大家不僅肯定福興宮對文化傳承的用心，還親自體驗寫春聯活動，與民眾互動，與上萬顆燈籠交織成充滿年味的溫馨人文景象。

▲西螺福興宮今日遵循古禮鳴鐘擂鼓36響舉行送神儀式，包含送神封籤、謝太歲與收筊，感謝甲辰年值年太歲星君庇佑。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲福興宮再次攜手雲林縣知名畫會萍風藝術學會，舉辦義寫春聯活動。

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