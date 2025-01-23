雲林警連破3槍毒案！鳴槍攻堅摩鐵逮2嫌　他跳窗想逃秒被壓制

記者王悉宇、吳佩蓁／雲林報導

雲林縣警方年前連續破獲改造兵工廠、大麻工廠、毒品分裝廠，並在打詐專案獲得第一名創歷史佳績，成果豐碩亮眼。縣長張麗善22日頒發重大刑案破案慰勉金，激勵同仁繼續努力維護社會秩序及公共安全。

▲雲林警方農曆年前連破3起槍毒案 。（圖／記者王悉宇翻攝，下同）



雲林縣警局去年到案檢肅治平專案首惡目標13人、手下共犯103人，較前年檢肅首惡目標增加6人、手下共犯增加71人。其中檢肅竹聯幫地虎堂雲虎會暨統促黨幹部吳金虎及成員共計15人，竹聯幫仁堂明仁會雲林分會陳姓分會長及成員共計46人，成功瓦解明仁會插旗於雲林的勢力。

除打詐掃黑成績優異外，肅槍部分在去年查獲各式槍枝75把、2座改造兵工廠，較112年查獲46把槍枝，增加29把、2座改造兵工廠，成果斐然。

雲林縣去度共計發生2858件詐欺案件，破獲1858件詐欺案件，破獲率達65%，一共查獲拘捕詐欺犯嫌449人，擴大溯源偵破77團，查扣不法利得1億1900餘萬，並在今年第一波打詐專案榮獲乙組縣市第一名。

緝毒部分，去年12月剛破獲史上最大戶外溫室大麻園，虎尾分局又於今年1月初獲報後，經員警喬裝打扮實地勘查後，發現該址確為大麻栽種工廠，遂報檢察官指揮偵辦，並向雲林地院聲請搜索票，埋伏多時趁黃嫌欲駕車出門之際，當場查獲黃嫌到案，並查獲一批已採收之大麻葉，市價超過上千萬元，再下一城破獲一處大麻工廠，查獲大麻植株203株並採收大麻葉12大袋共41.5公斤。

另外，斗六分局循線查獲林姓犯嫌等3人的大量毒品分裝廠，3名犯嫌狡兔三窟分於不同住處、老舊車輛進行毒品分裝毒品，意圖營利販賣，現場查獲大量分裝毒品，包括咖啡包2173公克、k他命1152公克、依托咪酯123公克。

虎尾分局日前接獲槍毒情資，專案小組跟監多時鎖定一處汽車旅館，警方荷槍實彈進行攻堅，眼見嫌犯不斷拖延時間，意圖跳窗脫逃且槍不離身，為免槍彈無眼誤傷無辜，員警直接破門，先發制人開2槍示警，現場驚險萬分，最終順利逮獲簡姓男子(35歲)及林姓男子(29歲)。

警方在簡姓犯嫌住處搜索，查獲改造手槍6把、霰彈槍1把、霰彈子彈11顆、子彈49顆、375麥格農子彈2顆、煙火球2顆、電鑽、砂輪機、車床、研磨機等改造手槍工具一批，二級毒品安非他命166.9公克等證物，現場猶如小型「兵工廠」，全案訊後將簡男依違反槍砲彈藥刀械管制條例、林男依違反毒品危害防制條例移請嘉義地方檢察署偵辦。