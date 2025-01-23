新舊城區縫合串連文化觀光新軸帶　虎尾建國二村景點工程竣工

▲縣長張麗善日前往視察，指示城鄉、文觀處加速帶動園區活化，串連建國一、二村、新舊城區，打造文化、觀光完整軸帶。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林縣政府城鄉發展處辦理「雲林縣虎尾鎮新舊城區縫合計畫（二期）」竣工，原本封閉幽暗的建國二村，變身明亮熱門打卡熱點。縣長張麗善日前往視察，指示城鄉、文觀處加速帶動園區活化，串連建國一、二村、新舊城區，打造文化、觀光完整軸帶。

縣長張麗善指出，虎尾建國眷村是全國保留最完整農村型眷村。其中建國二村自2006年最後一戶住戶搬離後，即因無人居住，園區幽暗，成為治安死角。縣府城鄉處向國土署爭取7100多萬元經費，縣府加碼投入1300多萬元，辦理「雲林縣虎尾鎮新舊城區縫合計畫」。工程於去年底完工，虎尾眷村再造協會舉辦「破冰行動計畫」，邀請家扶中心學童體驗攀樹活動，成為當地新亮點。

建國眷村整理再造計畫，以創造眷村特色為亮點，在虎尾眷村再造協會等地方文史團體協助下，透過環境清疏重現眷村人文場景，與歷史文化。包括水塔、活動中心、菜市場、林蔭大廳、曹宅等特色建築物，透過藝術家用「保留廢墟美學」理念，重現眷村記憶。



城鄉處長林長造表示，建國二村透過藝術植入方式，整理這些老空間。如活動中心透過壁畫及模型展現生態活力與眷村記憶；磚造水塔以編織網與鋼構爬梯成為探索空間；菜市場以竹構棚架象徵戰機飛行軌跡，林蔭大廳以鋼構樓梯結合舊遺構，曹宅則拆除其塌陷之屋頂、屋架並保留安全的遺構狀態等，讓建國二村重現生機，成為居民生活休閒場域，延續眷村故事。

文化觀光處長陳璧君補充說明，建國一村修復已達6、7成，並已有許多年輕創業者、文創商家進駐，文觀處將會針對建國二村場域中20棟建築群及設施展開修復及再利用計畫，根據各建築物不同的維護層級，同時與在地文史團體、居民溝通，展開修復再利用與管理規劃，讓虎尾從建國一、二村一直到舊城區有完整文化觀光亮點。

▲縣長張麗善日前往視察，指示城鄉、文觀處加速帶動園區活化，串連建國一、二村、新舊城區，打造文化、觀光完整軸帶。（圖／記者王悉宇翻攝）