　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

新舊城區縫合串連文化觀光新軸帶　虎尾建國二村景點工程竣工

▲縣長張麗善日前往視察，指示城鄉、文觀處加速帶動園區活化，串連建國一、二村、新舊城區，打造文化、觀光完整軸帶。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲縣長張麗善日前往視察，指示城鄉、文觀處加速帶動園區活化，串連建國一、二村、新舊城區，打造文化、觀光完整軸帶。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林縣政府城鄉發展處辦理「雲林縣虎尾鎮新舊城區縫合計畫（二期）」竣工，原本封閉幽暗的建國二村，變身明亮熱門打卡熱點。縣長張麗善日前往視察，指示城鄉、文觀處加速帶動園區活化，串連建國一、二村、新舊城區，打造文化、觀光完整軸帶。

縣長張麗善指出，虎尾建國眷村是全國保留最完整農村型眷村。其中建國二村自2006年最後一戶住戶搬離後，即因無人居住，園區幽暗，成為治安死角。縣府城鄉處向國土署爭取7100多萬元經費，縣府加碼投入1300多萬元，辦理「雲林縣虎尾鎮新舊城區縫合計畫」。工程於去年底完工，虎尾眷村再造協會舉辦「破冰行動計畫」，邀請家扶中心學童體驗攀樹活動，成為當地新亮點。

▲縣長張麗善日前往視察，指示城鄉、文觀處加速帶動園區活化，串連建國一、二村、新舊城區，打造文化、觀光完整軸帶。（圖／記者王悉宇翻攝）

建國眷村整理再造計畫，以創造眷村特色為亮點，在虎尾眷村再造協會等地方文史團體協助下，透過環境清疏重現眷村人文場景，與歷史文化。包括水塔、活動中心、菜市場、林蔭大廳、曹宅等特色建築物，透過藝術家用「保留廢墟美學」理念，重現眷村記憶。
 
城鄉處長林長造表示，建國二村透過藝術植入方式，整理這些老空間。如活動中心透過壁畫及模型展現生態活力與眷村記憶；磚造水塔以編織網與鋼構爬梯成為探索空間；菜市場以竹構棚架象徵戰機飛行軌跡，林蔭大廳以鋼構樓梯結合舊遺構，曹宅則拆除其塌陷之屋頂、屋架並保留安全的遺構狀態等，讓建國二村重現生機，成為居民生活休閒場域，延續眷村故事。

文化觀光處長陳璧君補充說明，建國一村修復已達6、7成，並已有許多年輕創業者、文創商家進駐，文觀處將會針對建國二村場域中20棟建築群及設施展開修復及再利用計畫，根據各建築物不同的維護層級，同時與在地文史團體、居民溝通，展開修復再利用與管理規劃，讓虎尾從建國一、二村一直到舊城區有完整文化觀光亮點。

▲縣長張麗善日前往視察，指示城鄉、文觀處加速帶動園區活化，串連建國一、二村、新舊城區，打造文化、觀光完整軸帶。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲縣長張麗善日前往視察，指示城鄉、文觀處加速帶動園區活化，串連建國一、二村、新舊城區，打造文化、觀光完整軸帶。（圖／記者王悉宇翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►過年前出海遇大浪翻覆！雲林漁民受困膠筏上　海巡驚險救回

►年俗「送神日」　西螺福興宮鐘鼓齊鳴封籤送神

►過年前出海遇大浪翻覆！雲林漁民受困膠筏上　海巡驚險救回

►太平媽神助攻戰隊登場！西螺福興宮光明燈抱枕...讓你高枕無憂

►雲林警連破3槍毒案！鳴槍攻堅摩鐵逮2嫌　他跳窗想逃秒被壓制

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
新竹炸雞店徵人！薪水驚呆工程師：快跟「台積電碩畢」差不多
快訊／NCC業務費遭對半大砍再發聲：4月機關恐停止運作
交通預算刪凍178億元！缺水電費「恐在家上班」　氣象預報受衝
入冬「首波寒流」凍到初一　溫度狂掉下探6℃
頭城名店前連環車禍！議員座車慘遭包夾
猛登續留黃衫軍　中信兄弟再找第5號洋投
快訊／18:12嘉南1分鐘連2震！最大規模3.9　8縣市有感
快訊／鈕承澤不用戴電子腳鐐　明起定期到派出所報到

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雷明聖接任台東工策會總幹事　推動中小企業與青年產業發展

友善職場重燃薪火　台南就業中心助婦女逆境重生

春節連假將屆六大風險樣態須留意　蘇俊賓籲請加強稽查輔導

台南新增首例M痘個案　衛生局呼籲高風險群體儘速接種疫苗！

雲林鳳梨廢料大變身　循環經濟打造永續農業新契機

臉書投資詐騙　警方攜手郵局阻詐守錢財

花蓮市圖限時專送！　「書箱宅急便」送好書進校園

全國中等學校童軍大露營　童軍有義扶助車禍受傷民眾

新舊城區縫合串連文化觀光新軸帶　虎尾建國二村景點工程竣工

討個好兆頭　關山鎮救國團邀專家教小朋友寫春聯

#林秉樞 病危！父簽 #放棄急救 忍痛喊：不浪費醫療資源

柯爸病危！ #柯文哲 探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

小阿金逛累趴地睡著　被強制起床後又斷電 #黃金獵犬

轎車臨停消防通道塞整條巷弄　男好心讓道被嗆：另一條可以走

#新莊 #豪宅 建案變火把！ 「深夜焰光」空拍畫面曝

「AI女神」李珠珢加盟富邦！　Fubon Angels超級生力軍報到

鍾國又遭車太鉉造謠「年底當阿公」　難得請客...大家亂買害他噴2700元XD

蕭煌奇自Cue地獄哏　突往後轉：這裡有人嗎？

#玉井大廈 支撐鋼柱架設完成！開放住戶取物

【自信100實力0】女孩玩拳擊機全力一揮還摔跤

雷明聖接任台東工策會總幹事　推動中小企業與青年產業發展

友善職場重燃薪火　台南就業中心助婦女逆境重生

春節連假將屆六大風險樣態須留意　蘇俊賓籲請加強稽查輔導

台南新增首例M痘個案　衛生局呼籲高風險群體儘速接種疫苗！

雲林鳳梨廢料大變身　循環經濟打造永續農業新契機

臉書投資詐騙　警方攜手郵局阻詐守錢財

花蓮市圖限時專送！　「書箱宅急便」送好書進校園

全國中等學校童軍大露營　童軍有義扶助車禍受傷民眾

新舊城區縫合串連文化觀光新軸帶　虎尾建國二村景點工程竣工

討個好兆頭　關山鎮救國團邀專家教小朋友寫春聯

彰化溪湖也有社宅了！　離國一僅10分鐘

6部會推20項減碳旗艦計劃、6大創新機制　拚2030達減碳目標28±2%

川普的經濟政策　真能讓「美國再次偉大」嗎？

Seiko優雅金錶5款齊發　織品、日式庭園枯山水入設計

NCC業務費遭對半大砍再發聲：4月機關恐停止運作

淡水天元宮夜櫻美翻！全新櫻之光屋、沈浸光影區　點燈時間一次看

跟風黃仁勳AI浪潮　建商推智能建築、大數據管理

小草出征聾人團體嗆「配合政院造謠」　他曝標案契約打臉：如何履約？

勇士又搞砸18分領先　柯瑞遭嚴防僅拿14分遭國王大逆轉

宜蘭利澤沙灘2弗氏海豚擱淺　1隻死亡1隻救回海放

#林秉樞 病危！父簽 #放棄急救 忍痛喊：不浪費醫療資源

地方熱門新聞

台馬海纜凌晨斷裂　數發部回應：自然劣化

森火止步、森活延續蛇年春光滿山

「AI超人」飛進環山部落教原童操作機器人

陳亭妃出庭不姑息徐巧芯故意傷害還自豪炫耀

桃園市議會國民黨及無黨聯盟總召　交接

因應捷運施工　八德交通疏運替代路線出爐

敏盛醫療體系50週年旺年會　為鄉親健康打拚

三重碧華國中校貓「副校長阿肥」　校園生命教育大使

0121地震災損補助出爐黃偉哲指示迅速發放

南警查獲鐵皮屋內「妞妞」職業賭場

台南市尋人高手再助離散31年母女團聚

開南大學校長交接　周守民盼優質創新治校

台南教育局推學童「舉手過馬路」運動

新北囊括11金推獎　5農會攜侯友宜共享榮耀

更多熱門

相關新聞

西螺服務區營收破5億　雲林優質農產展售迎年節商

西螺服務區營收破5億　雲林優質農產展售迎年節商

中山高西螺服務區南來北往遊客多，去年營收突破5億元，雲林縣政府今（4）日於其南站辦理農產推廣展售活動，由副縣長謝淑亞、縣府農業處長魏勝德、高速公路局中區養護工程分局長呂文玉、新東陽公司副總經理梁誌賢等人，一同推薦雲林在地年節必備好禮盼各地遊客認識雲林也幫助農民增加收益。 

土庫庄役場Favorlang裝置藝術揭幕

土庫庄役場Favorlang裝置藝術揭幕

嘉義市市地重劃　新生路年底開放通車

嘉義市市地重劃　新生路年底開放通車

嘉嘉首屆高級救護技術員訓練結訓

嘉嘉首屆高級救護技術員訓練結訓

雲林雙B服務計畫助弱勢住宅修繕

雲林雙B服務計畫助弱勢住宅修繕

關鍵字：

城鄉發展虎尾眷村文化觀光雲林縣政府建國二村眷村活化

讀者迴響

熱門新聞

徐乃麟FB開戰！

即／娃娃車接3歲童上學！才知他命喪火海

一家四口感冒　醫見不對勁「夾出鼻腔秘寶」爸媽驚恐

徐乃麟違停路邊開戰2警員

即／5億高中生夏男假結婚　二審仍判1年半

今「送神日」6禁忌　1動作恐衰整年

獨／重燃棒球夢！楊岱均擔任原鄉少棒教練

下午3點後「北部50嵐全打烊」　原因全讚爆

快訊／柯探視父近半小時離開新竹台大

表姪女亂倫人夫10幾次　正宮怒問：姨丈好用嗎

過年衝了！「4星座、4生肖」偏財運超旺

李東憲「台灣身分被註銷」　健保沒了！

徐乃麟違停與2警開戰　他直擊「最後強勢開單」

快訊／台中嬤肚子不適！候診時突倒地亡

即／鈕承澤笑容滿面步出監獄：最想回家陪媽媽

更多

最夯影音

更多

#林秉樞 病危！父簽 #放棄急救 忍痛喊：不浪費醫療資源

柯爸病危！ #柯文哲 探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

小阿金逛累趴地睡著　被強制起床後又斷電 #黃金獵犬

轎車臨停消防通道塞整條巷弄　男好心讓道被嗆：另一條可以走

#新莊 #豪宅 建案變火把！ 「深夜焰光」空拍畫面曝

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面