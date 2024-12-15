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社會 社會焦點 保障人權

救護車與賓士相撞　驚險畫面曝

▲雲林斗六市一輛民營救護車載送發燒患者前往醫院途中，與一輛賓士自小客車發生碰撞。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林斗六市一輛民營救護車載送發燒患者前往醫院途中，與一輛賓士自小客車發生碰撞。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林斗六市昨（14）日下午發生一起救護車與自小客車碰撞車禍，一輛民營救護車載送70多歲發燒患者前往醫院途中，與一輛白色賓士自小客車發生碰撞。僅車體毀損、雙方駕駛均未受傷，救護車上發燒患者則由119救護車接續送院救治，車禍發生原因由警方進一步釐清中。

賓士男駕駛表示，當時路口紅燈已轉為綠燈，他在起步前等了幾秒確認情況，因未聽到救護車鳴笛聲便駛出路口。不料，由於該路口的停等線距離主路口約10公尺，加上視線受到周邊民宅遮蔽，駕駛開出路口後才發現救護車高速駛來，雖以煞車靜止，車頭仍遭救護車撞上。

▲雲林斗六市一輛民營救護車載送發燒患者前往醫院途中，與一輛賓士自小客車發生碰撞。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲119教護車到場將民營救護車上患者送往醫院治療。（圖／記者王悉宇翻攝）

警方調閱周邊監視器以釐清雙方責任，也提醒用路人即使在綠燈通行時，也需留意周遭路況，特別是鳴笛的緊急車輛，以免發生意外。車禍事故再次凸顯道路安全與緊急車輛優先通行的重要性，呼籲駕駛人提高警覺，共同維護交通安全。

▲雲林斗六市一輛民營救護車載送發燒患者前往醫院途中，與一輛賓士自小客車發生碰撞。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲賓士車頭遭救護車橫掃，嚴重毀損。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林斗六市一輛民營救護車載送發燒患者前往醫院途中，與一輛賓士自小客車發生碰撞。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲救護車撞上緊急停下的賓士車，右側嚴重毀損。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林斗六市一輛民營救護車載送發燒患者前往醫院途中，與一輛賓士自小客車發生碰撞。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林斗六市一輛民營救護車載送發燒患者前往醫院途中，與一輛賓士自小客車發生碰撞。（圖／記者王悉宇翻攝）

 ►聽Podcast #我在案發現場

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