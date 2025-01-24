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2025西螺媽祖迎春燈會啟燈　浪漫燈海照耀濁水溪畔

記者王悉宇／雲林報導

濁水溪南北兩岸最盛大、最浪漫的燈會「2025西螺媽祖迎春燈會」，今（24）日晚間在西螺福興宮正式啟燈。今年燈會以彩繪燈籠為主軸，近4000盞全新設計作品與累計超過3萬盞燈籠匯聚成壯觀燈海，象徵太平媽祖的無私大愛，光耀西螺與濁水溪流域的豐饒沃土。

▲2025西螺媽祖迎春燈會延續以大型太平媽意象為主燈，同時加入招財、進寶兩尊神童祖師的立體氣球造型，為遊客增添視覺亮點。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲2025西螺媽祖迎春燈會延續以大型太平媽意象為主燈，同時加入招財、進寶兩尊神童祖師的立體氣球造型，為遊客增添視覺亮點。（圖／記者王悉宇翻攝）

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▲2025西螺媽祖迎春燈會延續以大型太平媽意象為主燈，同時加入招財、進寶兩尊神童祖師的立體氣球造型，為遊客增添視覺亮點。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲「2025西螺媽祖迎春燈會」今日晚間熱鬧啟燈。（圖／記者王悉宇翻攝）

「2025西螺媽祖迎春燈會」燈會延續以大型太平媽意象為主燈，同時加入招財、進寶兩尊神童祖師的立體氣球造型，為遊客增添視覺亮點。燈籠佈置橫跨廟內、延平老街、福興路及週邊巷弄，均由雲林、彰化兩縣學子及學齡前兒童親子彩繪完成，展現濁水溪兩岸學子的創意與熱情。

▲2025西螺媽祖迎春燈會延續以大型太平媽意象為主燈，同時加入招財、進寶兩尊神童祖師的立體氣球造型，為遊客增添視覺亮點。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲招財、進寶兩尊神童祖師的立體氣球造型，為遊客增添視覺亮點。（圖／記者王悉宇翻攝）

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，「西螺媽祖迎春燈會」自創辦以來，已連續舉辦六屆，成功串聯濁水溪南北兩岸十餘個鄉鎮學校的創作能量，吸引數十萬遊客專程前來參與。燈會不僅是地方文化的呈現，更是海內外信眾凝聚信仰與情感的重要活動。

▲2025西螺媽祖迎春燈會延續以大型太平媽意象為主燈，同時加入招財、進寶兩尊神童祖師的立體氣球造型，為遊客增添視覺亮點。（圖／記者王悉宇翻攝）

值得一提的是，福興宮攝影志工陳鍈義以拍攝燈會的作品《Mazu Wishes You A Happy New Year》，榮獲2024年BIFA國際攝影大賽特別組別首獎，讓世界看見燈會的文化魅力與臺灣之美。楊文鐘誠摯邀請全國信眾與海外遊客，在2025乙巳年新春期間，一同來西螺福興宮欣賞絢爛燈海，祈求新年平安喜樂，萬物欣欣向榮。西螺媽祖迎春燈會不僅是一場視覺盛宴，更是傳遞祝福與愛的美好體驗。

►聽Podcast #我在案發現場

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