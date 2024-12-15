以藝術訴說歷史　土庫庄役場Favorlang裝置藝術揭幕

▲雲林縣政府於土庫庄役場舉辦「2024 Favorlang 藝術節」，由副縣長謝淑亞、文觀處長陳璧君、立委丁學忠、雲科大教授廖志忠及土庫鎮長陳特凱等共同為裝置藝術揭幕。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林縣政府昨（14）日於歷史悠久的土庫庄役場舉辦「2024 Favorlang 藝術節」，由副縣長謝淑亞、文觀處長陳璧君、立委丁學忠、雲科大教授廖志忠及土庫鎮長陳特凱等共同為裝置藝術揭幕，也為藝術節活動開啟序幕，吸引眾多民眾參與一場結合藝術、歷史與文化的盛會，感受Favorlang的歷史脈絡與文化魅力。

副縣長謝淑亞表示，2024 Favorlang 藝術節涵蓋裝置藝術揭幕、文創市集及文化體驗之旅三大亮點，裝置藝術以稻穀與鹿群元素為核心設計，象徵農業的富饒及自然和諧，也深刻呈現了當地平埔族群與自然交融的文化之美，不僅喚起對在地自然環境與族群文化的珍惜，透過藝術跟文化及歷史傳承結合，這是一個非常棒的印記，希望大家都多來這個小鎮土庫好好玩。

▲雲林縣政府於土庫庄役場舉辦「2024 Favorlang 藝術節」，由副縣長謝淑亞、文觀處長陳璧君、立委丁學忠、雲科大教授廖志忠及土庫鎮長陳特凱等共同為裝置藝術揭幕。（圖／記者王悉宇翻攝）

文觀處長陳璧君說明，除了裝置藝術外也安排「Favorlang文化體驗之旅」活動，參加者沿著158縣道，穿梭於虎尾、土庫、褒忠三鄉鎮的歷史景點，親身感受這片土地的文化脈絡，行程包括雲林故事館、雲林記憶COOL、虎尾建國眷村、鄧麗君出生地文化園區及土庫庄役場等地，讓參加者透過實地走訪深入了解Favorlang的歷史發展。

▲土庫庄役場在民國91年土庫鎮公所搬遷後成為閒置空間，歷經二年的修復及活化，導入文化資產相關資源，目前不但成為土庫鎮最美的歷史建築，也使土庫街區注入不同風貌。（圖／記者王悉宇翻攝）

陳璧君指出，Favorlang藝術節透過藝術裝置、市集及文化體驗之旅的多元形式，成功地將地方歷史、文化與現代創意結合，成為雲林縣文化觀光推廣的一大亮點。期待透過文化與觀光的融合，讓Favorlang成為更多人心中的文化地標，也透過這些活動，讓Favorlang的歷史得以長久保存，並進一步帶動區域的文化與觀光產業。

土庫鎮鎮長陳特凱表示，土庫庄役場見證了許多歷史瞬間，這裝置藝術為土庫庄役場更添文化魅力，希望此次活動透過藝術與文創市集的結合，不僅展現了地方文化的多元樣貌，吸引更多旅客來土庫走走，讓土庫的故事被更多人聽見。