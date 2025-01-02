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斗六市元旦起路邊停車收費暫停　開車族這原因突收「新年禮」

▲斗六市公所今（2）日公所發出緊急公告，負責營運管理路邊停車收費作業的廠商，在營運未滿2個月內，片面提出終止契約，已啟動重新招標程序。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲斗六市公所為解決市區違規停車及道路占用等亂象，自2023年4月起開始路邊停車收費政策。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林斗六市公所為解決市區違規停車及道路占用等亂象，自2023年4月起開始路邊停車收費政策，以改善市區停車困難並建立良好停車秩序。今（2）日公所發出緊急公告，負責營運管理的廠商「誼光國際公寓大廈管理維護股份有限公司」，在營運未滿2個月內，片面提出終止契約。

斗六市公所指出，該廠商僅以單方面利益考量，執意終止契約，對市民權益與停車需求造成不良影響，市公所已果斷拒絕其要求。同時，市公所強調，廠商自2025年1月1日起拒絕履行契約，單方面中止路邊停車收費服務，不僅增加行政作業負擔，更影響政策執行與秩序維護。因此，市公所將依據《政府採購法》第101條規定，刊登政府採購公報，以示究責。

▲斗六市公所今（2）日公所發出緊急公告，負責營運管理路邊停車收費作業的廠商，在營運未滿2個月內，片面提出終止契約，已啟動重新招標程序。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲斗六市公所今（2）日公所發出緊急公告，負責營運管理路邊停車收費作業的廠商，在營運未滿2個月內，片面提出終止契約，已啟動重新招標程序。（圖／記者王悉宇翻攝）

目前，斗六市公所已啟動重新招標程序，預計由新得標廠商接手路邊停車收費管理。針對已繳納月費的民眾，市公所將持續追蹤退款進度，並確保未繳費用的催收工作交由新廠商辦理。

斗六市公所提醒，自2025年1月1日起，路邊停車收費將暫停，待新廠商上任後，市公所將透過官方網站公告最新的營運及收費日期。對於暫停收費期間造成的不便，市公所深感抱歉，並呼籲，民眾在此期間仍應遵守交通規則，共同維護市區交通與停車秩序，讓未來的停車管理能夠更加順暢且完善。

▲斗六市公所今（2）日公所發出緊急公告，負責營運管理路邊停車收費作業的廠商，在營運未滿2個月內，片面提出終止契約，已啟動重新招標程序。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲▼負責營運管理路邊停車收費作業的廠商，自2025年1月1日起拒絕履行契約，單方面中止路邊停車收費服務，不僅增加行政作業負擔，更影響政策執行與秩序維護。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲斗六市公所今（2）日公所發出緊急公告，負責營運管理路邊停車收費作業的廠商，在營運未滿2個月內，片面提出終止契約，已啟動重新招標程序。（圖／記者王悉宇翻攝）

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