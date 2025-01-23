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過年前出海遇大浪翻覆！雲林漁民受困膠筏上　海巡驚險救回

記者王悉宇、吳佩蓁／雲林報導

海巡署中部分署第四岸巡隊許厝寮安檢所，昨（22日）接獲民眾通報，一艘動力膠筏在許厝寮西北堤外海域翻覆，黃姓漁民站在翻覆的船上待援，情況危急，所幸經多方合力救援順利將黃男救上岸。

據悉，22日上午因海象不佳風浪太大，黃姓漁民駕駛動力膠筏出海捕撈時，船隻被大浪打翻，並隨海浪漂游在海中，幸好黃姓漁民緊急抓住繩索，爬上膠筏船底待援。

▲▼許厝寮膠筏翻覆，海巡成功救援1人 。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲黃姓漁民出海捕撈，遭大浪打翻船隻受困海上，所幸被海巡人員順利救上岸 。（圖／記者王悉宇翻攝，下同）

▲▼許厝寮膠筏翻覆，海巡成功救援1人 。（圖／記者王悉宇翻攝）

許厝寮安檢所獲報後，立即率員趕抵現場，並通報麥寮機動巡邏站及北五消防分隊前來支援。隨後會同洪姓友好漁民駕駛膠筏前往翻覆地點援救，過程中因風浪過大而多次受阻，幸於下午2時45分順利抵達翻覆地點，並將受困的黃姓漁民救起。經初步檢視黃姓漁民意識清楚，但因長時間受困而手腳乏力，身體無礙無需就醫。

▲▼許厝寮膠筏翻覆，海巡成功救援1人 。（圖／記者王悉宇翻攝）

第四岸巡隊呼籲，如民眾前往海域進行各類活動時，應注意當地天候、海象及潮汐，並確實穿著救生衣，若民眾於岸際及港區發現有危難、救生或救難案件，請即撥打「118」免費服務專線請求協助，海巡人員將於第一時間投入能量救援；另海巡署秉持「廉能是政府的核心價值」，為確保公務員依法行政、廉潔自持，若民眾發現貪瀆不法情事，請撥打廉政檢舉專線02-22399241。

▲▼許厝寮膠筏翻覆，海巡成功救援1人 。（圖／記者王悉宇翻攝）

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