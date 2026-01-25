春節前夕送暖　吳清基返鄉頒發清寒獎學金嘉惠學子

▲吳林盡教育基金會清寒獎學金頒獎典禮於台南舉行，教育部前部長吳清基春節前夕返鄉頒發獎學金，勉勵清寒學子安心向學，立委謝龍介到場頒獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

吳林盡教育基金會清寒獎學金頒獎典禮今年邁入第24年，至今已嘉惠超過1800名清寒學子，教育部前部長吳清基於25日返回故鄉台南，親自頒發清寒獎學金，期盼以實際行動回饋鄉里，持續扶持台南子弟安心向學。

吳清基表示，自己從事教育工作四十餘年，始終深信「教育是百年樹人的工作，也是最有利的個人投資」。他指出，為實現教育機會均等，政府與社會應共同提供資源，讓家境清寒的孩子也能站在與同儕相同的起跑點上，透過教育翻轉人生。

「財團法人吳林盡教育基金會」成立於2001年，源自吳清基於台南縣長選舉後，捐出選舉補助款，並結合社會大眾捐款，共同成立一千萬元基金，以母親之名命名。吳清基說，基金會成立有兩層重要意義，其一是感念母親多年來的教養之恩，其二是這筆資金取之於社會，理應回饋社會，培育更多國家未來的主人翁。

基金會長期致力於扶助清寒學生，二十四年來已頒發獎學金給逾1800名台南學子，期盼受獎學生感念社會善意，更加努力向學、回饋社會。

為鼓勵家境清寒學生安心求學，基金會訂有明確獎助辦法，凡學業平均成績達80分以上、操行成績甲等以上，且具孝行事蹟、家境清寒並具相關證明者，經審查委員會依基金孳息狀況擇優核發獎學金。

立法委員謝龍介時表示，國家應成為年輕世代的後盾，從教育、育兒到生活照顧，讓年輕人無後顧之憂，才能提升生育意願，為國家未來奠定穩固基礎。

本次頒獎典禮貴賓雲集，包括台南市政府前副秘書長王揚智博士、台南縣前副議長陳宗興、台南市黨部主委謝龍介、台南市救國團主任委員沈達吉，以及基金會董事、教授、各級學校校長與教師等數百人出席，共同見證教育送暖的感人時刻。